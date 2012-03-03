حریق در یک آرایشگاه/ انهدام باند سرقت وسائل ساختمانهای در حال احداث

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهم اسفندماه یک آرایشگاه در شیراز طعمه حریق شد. پس از تماس با ستاد فرماندهی این سازمان مبنی بر حریق یک مغازه آرایشگاه در تاچارا بلافاصله دو دستگاه خودرو عملیاتی به سمت محل حادثه حرکت کردند. ماموران به محض رسیدن به محل حادثه پس از قطع کنتور گاز و برق شروع به اطفای حریق کردند.

فرمانده عملیات علت این حادثه را اتصالی در سیستم برق مغازه عنوان کرد. این حریق مجروحی در پی نداشت و حدود یک ساعت به طول انجامید.

تصادف خودرو و گیر کردن سه نفر درون خودرو

برخورد پراید با جرثقیل سه مجروح بر جای گذاشت.

پس از تماس با مرکز 125 سازمان مبنی بر تصادف یک خودرو پراید با جرثقیل پارک شده بلافاصله دو دستگاه خودرو عملیاتی به محل حادثه واقع در میدان کوزه گری اعزام شدند.

آتش نشانان پس از رسیدن به محل با بلند کردن جرثقیل خودرو پراید را از زیر جرثقیل خارج کرده و افراد گیر کرده درون خودرو پراید را بیرون آورده و به عوامل اورژانس تحویل دادند. سپس بررسیهای لازم را برای نشت احتمالی بنزین انجام دادند.

عملیات کشف جسد در رودخانه

تیم امداد و نجات آبی سازمان آتش نشانی شیراز جسدی را از درون رودخانه بیرون آوردند.

پس از تماس با مرکز 125 آتش نشانی مبنی بر غرق شدن شخصی درون رودخانه شهرک فرزانگان بلافاصله آتش نشانان و امدادگران ایستگاه 15 آتش نشانی عازم محل حادثه شدند و پس از حدود یک ساعت و نیم عملیات توانستند جسد شخص مذکور را از رودخانه بیرون بیاورند و پس از بیرون آوردن جسد آن را به عوامل پزشکی قانونی تحویل دادند. در این عملیات شش نفر آتش نشان 86 دقیقه تلاش کردند.

امداد خودرو در دریاچه مهارلو

یک خودرو در باتلاق دریاچه مهارلو گیرافتاد.

پس از تماس با مرکز 125 آتش نشانی مبنی بر گیر کردن یک دستگاه خودرو پژو 405 درون باتلاق در دریاچه مهارلو، بلافاصله یک دستگاه خودرو امدادی از ایستگاه 9 آتش نشانی به محل حادثه حرکت کردند. آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه با استفاده از بکسل و وینچ خودرو را از باتلاق بیرون کشیدند. این حادثه خسارات چندانی در پی نداشت.

باند سرقت وسایل ساختمانهای در حال احداث در شیراز منهدم شد

رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری باند سارق وسایل ساختمانهای در حال احداث در شمال شیراز و کشف 25 فقره سرقت از اعضای این باند خبر داد.

سرهنگ سیروس حیدری در تشریح این خبر گفت: ماموران کلانتری 27 گلستان فردی را هنگام سرقت ساختمان در حال احداث در یکی از شهرک های شمالی شیراز دستگیر و وی را برای ادامه تحقیقات تحویل پلیس آگاهی استان دادند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد سارق دستگیر شده دارای سه فقره سابقه سرقت بوده و با انجام تحقیقات فنی و پلیسی از وی 25 فقره سرقت اماکن در حال احداث در شمال و غرب شیراز با همدستی فرد دیگری کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فارس بیان کرد: با تلاش ماموران همدست سارق نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و صحنه های سرقت بازسازی و تعداد 23نفر از شکات شناسایی شدند.

سرهنگ حیدری گفت: سارقان اموال مسروقه را به چهار نفر مالخر می فروختند که هر چهار نفر دستگیر و در بازرسی از منازل سارقان و مالخران اموالی از سه بالابر برقی، 15دستگاه پمپ آب 15دستگاه گاری، دوتن آهن آلات، 500 کیلو کابل ساختمانی، پنج دستگاه موتورجوش، شش دستگاه سنگ فرز، پنج دستگاه دریل برقی، 15عدد سیلندرگاز، 10عدد پیک نیک، دوعدد یخچال ویترینی و تعدادی ابزار آلات بنائی و ساختمانی کشف و اموال توسط شکات شناسایی و تحویل آنان شد.