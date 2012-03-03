شکوه حضور ملت در قاب خاطرات 12 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، مشارکت مردم ایران در انتخابات 12 اسفندماه فراتر از همه پیش‌بینی‌ها و گمانه زنی های رسانه ها غربی موجب شد تا باز هم شگفتی دیگری در تاریخ 33 ساله انقلاب اسلامی ملت ایران ثبت شود و صف های طویل مردم برای رای به مشروعیت نظام اسلامی را به رخ همان رسانه هایی برساند که تا پیش از این قهر مردم ایران از نظام خود را در خیال بافی های خود به تصویر می کشیدند.

عکاسان مهر در سراسر کشور با همه بضاعت و توان خود تلاش کردند تا قطره ای از اقیانوس خروشان ملتی را که برای "حضور" در روز سرنوشت به پای صندوق های رای آمده بودند، در قاب خاطرات جمعی ملت ایران به یادگار ثبت کنند.