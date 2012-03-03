تیم شهرکهای صنعتی خراسان شمالی برابر گل گهر سیرجان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم خراسان شمالی دقایقی قبل در سالن مملو از تماشاگر ملت بجنورد بازی خود را با نتیجه نزدیک 2 بر 3 به نماینده کرمان واگذار کرد.

در این دیدار تیم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ست اول بازی را با نتیجه 29 بر 27 به نفع خود خاتمه داد اما در ست دوم با امتیاز 25 بر 21 مغلوب حریف شد.

در ست سوم بازی نیز تیم خرسان شمالی مغلوب آبشارهای سنگین بازیکنان گل گهر شد و این ست را با نتیجه 25 بر 22 واگذار نمود.

اما در ست چهارم بازیکنان خراسان شمالی به بازی برگشته و با انجام یک بازی کم اشتباه این ست را با امتیاز 25 بر 20 بر حریف کرمانی غلبه کردند.

بر این اساس بازی در ست شماری به تساوی 2 بر 2 رسید و به ست پنجم کشیده شد که در این ست نیز علی رقم شایستگی تیم خراسان شمالی این گل گهر سیرجان بود که با نتیجه 19 بر 15 پیروز میدان شد و در مجموع این دیدار را با نتیجه 3 بر 2 به برتری رسید.

با این نتیجه و با توجه به شکست هفته پیش تیم خراسان شمالی برابر گل گهر سیرجان، شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی از صعود مستقیم به لیگ برتر کشور باز ماند.

با این شکست تیم شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی برای کسب مقام سوم یا چهارم لیگ دسته یک والیبال کشور هفته آینده به مصاف برنده تیم های کاله آمل و جواهری گنبد می رود و در صورت کسب مقام سوم شانس حضور در فصل آینده لیگ برتر والیبال کشور را خواهد داشت.

بر اساس تصمیم جدید فدراسیون والیبال کشور و با توجه به حضور نماینده هایی از شهرهای آمل و گنبد در لیگ برتر والیبال کشور تیم شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی این شانس را دارد که به عنوان تیم سوم رقابت های لیگ دسته یک والیبال کشور به لیگ برتر صعود کند.