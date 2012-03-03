50 خودرو در محور هشترود و مراغه گرفتار کولاک و یخبندان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس اعلام رانندگان این محور مواصلاتی در آذربایجان شرقی شدت کولاک و یخبندان موجب شده تا این 50 خودرو با تمام سرنشینان خود در این محور متوقف شده و به محاصره برف در بیایند.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب گفت: متاسفانه گرفتار شدگان در این جاده خودروهایی هستند که فاقد زنجیر چرخ بودند.

اروجعلی علیزاده افزود: عوامل راهداریهای شهرستان مراغه، هشترود و چاراویماق به سمت محل اعزام شده اند تا مسافران را نجات دهند.

وی تصریح کرد: تمام مسافرانی که قصد عبور از جاده های شهرستان های مراغه ، چاراویماق و هشترود آذربایجان شرقی را دارند حتما خودروی خود را مجهز به زنجیر چرخ کرده و وسایل گرمایشی نظیر لباس گرم و پتو همراه خود داشته باشند تا در مواقع اضطراری از آن استفاده کنند.