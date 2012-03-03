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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

همایش شبکه ملی اطلاعات در گرگان برگزار شد

همایش شبکه ملی اطلاعات در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش شبکه ملی اطلاعات با حضور رئیس کمیسیون سیاسی اساتید و تشکیلات نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهر عبداللهی رئیس کمیسیون سیاسی اساتید و تشکیلات نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دبیرکل کانون مهندسین کشور عصر شنبه در این همایش گفت: هرکشوری اگر به توسعه رسید از به دانش افزودن نیروهای کارامد و متخصص نتیجه گرفته است.

وی گفت: نیروهای متخصص و مهندس کشورازتمام توان خود برای رشد کشور استفاده کنند تا از این نتیجه مطلوب حال وآیندگان بهره ببرند.

دبیرکل کانون مهندسین کشور افزود: ما درجنگ مدیون تفکر مهندسی هستیم و دربسیاری از عملیاتها از جمله عملیات فاو این تفکر مهندسان ایران بود که توانست جهانیان را متعجب کند.

وی گفت: دشمنان ما  از ابتدای انقلاب تا کنون تفکرات ما هدف قرارداده اند و  دنیای غرب با فکر واندیشه ما در حال جنگ و تقابل است زیرا می دانند هیچ از آنها کم نداریم.

دکتر مهر عبداللهی در پایان سخنان خود افزود: باید خدا باوری را سرلوحه کار خود قراردهیم تا بتوانیم خودسازی داشته باشیم و درنهایت جامعه خود رابسازیم.

کد مطلب 1550870

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