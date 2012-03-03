نمایشگاه فروش بهاره در قزوین برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، مجید نادری معاون برنامه ریزی استاندار، حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین نمایشگاه فروش بهاره در محل دائمی نمایشگاهای بین المللی قزوین افتتاح شد.



در این نمایشگاه که با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی مشترک و شرکت نمایشگاههای بین المللی برپا شده است 250 تولید کننده و عرضه کنده کالای ایرانی محصولات خود را در معرض فرزوش قرار داده اند.



شرکتهای تولی پرس، شمس آذر، پاکنام، پارس حیان، پاکشو، کومه ایران، سمبل شیمی، قند قزوین، طلاچین، معجزه، نیک پارس، تاوا، پارسیان حریر، مهرام، زیتون طلایی، کیمیا قند آذر، دردانه، کوهستان الموت، قزوین دشت، شرویل جهان ستاره آریا و گوشت عرشیا محصولات تولیدی خود را در 260 غرفه در فضایی به مساحت شش هزارمترمربع عرضه کرده اند.



در نمایشگاه فروش بهاره قزوین محصولاتی مانند پرتقال، سیب، روغن نباتی، برنج، گوشت، مرغ به قیمت یارانه ای از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر کالاها شامل پوشاک، کیف و کفش، آجیل، انواع موادغذایی، پروتئینی، گشوت سرد و گرم و مواد شوینده عرضه شده است.



علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین در خصوص اهداف برپایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر اظهارداشت: تنظیم بازار، تعدیل قیمتها، تامین نیاز اساسی مردم و عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان در فضاهای رقابتی، به منظور افزایش تنوع انتخاب و خرید مردم و ایجاد دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز از مهمترین اهداف برپایی نمایشگاه بهاره است.



حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم به خبرنگار مهر گفت: کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه شده از نظر قیمت و کیفیت مورد تائید سازمان بازرگانی است و بازرسان این سازمان بر نحوه فروش غرفه داران نظارت می کنند.



نمایشگاه فروش بهاره قزوین تا 22 اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین الملیی قزوین برپاست و شهروندان می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از این نمایشگاه واقع در انتهای بلوار امام خمینی(ره) جنب صداوسیما از آن دیدن کنند.