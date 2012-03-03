اخبار فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از سوی ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شایسته تقدیر شناخته شد.

در متن لوح تقدیری که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اهداء شده آمده است: خدمت در عرصه ای که فتح باب عبودیت را رقم می زند توفیقی است الهی و وظیفه خود می دانیم از تلاش مستمر و مخلصانه شما در امر ترویج نماز قدردانی و تشکر کنیم.

سید محمد حسینی رئیس ستاد اقامه نماز و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خاطر فعالیتهای انجام شده در استان فارس و توجه، توسعه، ترویج و تبلیغ در زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی ویژه نماز این لوح تقدیر را به محمود عالیشوندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اهدا شد.

برگزاری جشنواره فیلم رشد در خرم بید

جشنواره فیلم رشد با همکاری آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم بید به مدت یک هفته در سالن آمفی تئاتر این اداره برگزار می شود.

شریفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم بید ضمن اعلام این خبر افزود: جشنواره فیلم رشد شامل فیلمهای منتخب این جشنواره به مدت یک هفته در سالن آمفی تئاتر این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی اعلام کرد: در این جشنواره یک هفته ای دانش آموزان شهرستان در تمامی مقاطع به همراه اولیا خود و همچنین کارمندان ادارات و نهادهای دولتی با برنامه ریزی مدون شرکت و از فیلمهای این جشنواره بازدید می کنند.

وی افزود: این جشنواره برای نخستین بار در این شهرستان برگزار می شود.

شیراز در ایام نوروز شاهد بازارچه های هنری است

بازارچه هایی با رویکرد اجرای فعالیتها و محصولات فرهنگی و هنری در جای جای استان فارس و شیراز به مناسبت ایام نوروز برپا می شود.

محمود عالیشوندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در جلسه کارگروه ستاد فرهنگی تسهیلات نوروزی با اشاره به این مطلب بیان داشت: از گروهها و مؤسسات فرهنگی و هنری که برنامه های فاخری را برای تعطیلات عید نوروز تهیه کرده باشند حمایت شده و تسهیلاتی ویژه ای برای هنرنمایی آنها در نظر گرفته می شود تا از این طریق حال و هوای شهر شیراز در این ایام به سمت معرفی فرهنگ و ادب و هنر این استان قرار گیرد.

وی افزود: تالارها و مجموعه ها و سالنهایی که در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس است با تسهیلاتی و امکانات ویژه تر برای اجرای برنامه های این ایام در نظر گرفته شده اند و گروههای هنری می توانند با هماهنگی قبلی و صدور مجوزهای لازم به اجرای برنامه بپردازند.

وی اظهار داشت: معاونتهای فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با رویکردی در همین راستا پذیرای هنرمندان و فرهنگوران استان هستند تا با حمایت مستمر گروه های نمایش، موسیقی، سرگرمی، مسابقه، جنگ های شاد و نمایشگاه های محصولات فرهنگی، بتوانند برای مسافران و شهروندان در ایام نوروز برنامه هایی را در شأن استان و شهر شیراز بر روی صحنه برگزار کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از در اختیار گذاشتن محوطه های ورودی و بیرونی مجتمعهای فرهنگی و هنری در سطح شیراز و استان فارس برای برپایی نمایشگاههای فرهنگی از جمله کتاب و محصولات هنری خبر داد و گفت: این فضاها می تواند برای ارائه شاخصهای فرهنگی و ادبی و هنری فارس و شیراز مکانی مناسب باشد و حتی می توان در آنها بازارچه هایی را به منظور نمایش و عرضه تولیدات این استان فراهم کرد.

وی همچنین بوستانهای سطح شهر را محلی مردمی در راستای اجرای برنامه های ویژه نوروز دانست و گفت: با همکاری شهرداری شیراز و سایر ارگانها و نهادهای اجرایی و فرهنگی می توان فعالیتهایی را در نوروز امسال شاهد باشیم و تولیدات هنرمندان را به همراه آثار ادبا و فرهنگیان این دیار به میان مردم شهر و مسافران نوروزی ببریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای ایام نوروز می توان به اجرای "یک عکس و یک خاطره"در محل مقدس حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) شاهچراغ، حافظیه، سعدی و مکانهای فرهنگی مذهبی دیگر اشاره کرد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه کتاب با عنوانهایی نفیس و تک عنوانی از جمله حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مولوی، خیام و از این قبیل با 50 درصد تخفیف خبر داد.

وی ادامه داد: مسابقه عکاسی با تلفن همراه، اجرای جنگهای شاد نوروزی در سالن ورزشی شهید دستغیب شیراز، جنگ شادی در بوستان آزادی، اجرای جشنواره نوروزی تئاترهای خیابانی و آئینی و سنتی از جمله برنامه های ویژه این ایام است که در این جشنواره آیینها و سنتهای نمایشی ویژه فارس و سرزمین ایران اسلامیمان نیز ارائه می شود.

نمایش آیینی سنتی عروسی در فسا بروی صحنه رفت

نمایش آیینی سنتی عروسی شهرفسا به نویسندگی منوچهرمحسنی وکارگردانی احمدوامق باحضوربیش از 26 بازیگر به روی صحنه رفت.

این نمایش به منظور بالابردن سطح نشاط اجتماعی وشناساندن آداب، سنن وفرهنگ ازدواج گذشته های دوراین شهرستان به اجرادرآمده است.