آرای نهایی نامزدهای مجلس نهم در حوزه انتخابیه قائم شهر

علی پیرفلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه و جویبار از مجموع 202 هزار و 780 رای صحیح، کمال علی پور با 57 هزار و 449 رای و سید هادی حسینی 56 هزار و 557 رای برای نخستین بار راهی مجلس نهم شدند.

وی بیان داشت: جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه 211 هزار و 926 مورد شامل 202 هزار و 780 برگه رای صحیح و 9 هزار و 146 برگه رای باطله بوده است.

پرفلک افزود: در این حوزه کمال علی پور خنکدار با 57 هزار و 449 رای اول و سید هادی حسینی با 56 هزار و 557 رای دوم شدند.

وی اظهار داشت: سید علی ادیانی راد با 51 هزار و 97 رای و عزت الله اکبری تالارپشتی با 45 هزار و 126 رای سوم و چهارم شدند.

پیرفلک گفت: نفرات بعدی کسب کننده آرا در این حوزه انتخابیه به ترتیب قربان علی نعمت زاده با 31 هزار و 582 رای، سید محمد سمیعی با 18 هزار و 954 رای، منوچهر صادقی قادیکلایی با 15 هزار و 635 رای، سید محمد باقر قاسمی با 13 هزار و 327 رای، میکاییل فرج پور کردآسیایی با 12 هزار و 304 رای و رضا علی رضایی مالیدره با هفت هزار و 249 رای در ردیف های بعدی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: احمد اسکندری با دو هزار و 892 رای، ابراهیم بوداغی با دو هزار و 680 رای در ردیف های بعدی هستند.

فرماندار قائم شهر گفت: در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری قائم شهر برای قبول شکایات آماده است.

مازندران دارای 9 حوزه انتخابیه و 12 نماینده در مجلس شورای اسلامی است.