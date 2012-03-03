65 درصد واجدان شرایط استان مرکزی رای دادند/ مرور حماسه در سرزمین آفتاب

ابوالقاسم نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه درصد مشارکت مردم استان مرکزی در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از مرز 65 درصد گذشت، افزود: از مجموع 907 هزار و 987 نفر واجد شرایط اخذ رای در استان مرکزی، 587 هزار و 815 نفر در انتخابات نهم شرکت کردند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه مردم حماسه دیگری را در 12 اسفند به نمایش گذاشتند، افزود: مردم هوشیارانه در انتخابات حاضر شدند و به دشمنان ثابت کردند بزرگترین حامی انقلاب، ولایت و نظام، و آرمان شهدا و امام راحل هستند.

وی در تشریح دوباره ارای اخذ شده در شش حوزه انتخابیه استان مرکزی گفت: در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب از مجموع 258 هزار و 474 رای ماخوذه محمدحسن آصفری با 85 هزار و 85 رای وعباس رجایی با 65 هزار و 38 رای به عنوان نمایندگان این حوزه انتخابیه برگزیده شدند.

اراک، کمیجان و خنداب

وی ادامه داد: همچنین در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه از مجموع 121 هزار و 61 رای ماخوذه شهلا میرگلوبیات با 41 هزار و 375 رای از این حوزه راهی خانه ملت شد.

ساوه و زرندیه

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان مرکزی گفت: در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان از 40 هزار و 240 رای ماخوذه حجت الاسلام علیرضا سلیمی با 17 هزار و 525 رای به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه در خانه ملت انتخاب شد.

خمین

نصرالهی افزود: در حوزه انتخابیه خمین از مجموع 55 هزار و 788 رای ماخوذه محمدابراهیم رضایی با 27 هزار و 227 رای از سوی مردم به عنوان نامزد منتخب به بهارستان راه یافت.

شازند

وی اضافه کرد: در حوزه انتخابیه شازند از مجموع 63 هزار و 119 رای ماخوذه قاسم عزیزی با 21 هزار و 978 رای برگزیده شد.

تفرش، آشتیان و فراهان

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی یادآور شد: در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان از مجموع 49 هزار و 133 رای صحیح ماخوذه حجت الاسلام کاظم سپاسی آشتیانی با 11 هزار و 567 رای و دکتر عباس صلاحی با 11 هزار و 231 رای به مرحله دوم انتخابات این حوزه راه یافتند.