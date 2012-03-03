انتخابات اهواز برای دو نماینده دیگر به دور دوم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف حسینی که شامگاه سه شنبه و در خلال برگزاری رقابتهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان تائید صلاحیت شد در این دوره آرا فراوانی به دست آورد و به صورت مستقیم به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم اهواز رفت.

اعلام نتایج رسمی این انتخابات حاکی از آن است که از مجموع 457 هزار و 108 رای صحیح، سیدشریف حسینی با کسب 209هزار و 880 رای مستقیم به مجلس راه یافت.



همچنین رقابت برای کسب دو کرسی دیگر این حوزه انتخابیه میان سید شکرخدا موسوی با کسب98 هزار و 983 رای، شبیب جویجری 98 هزار و 909 رای، ناصر سودانی 92 هزار و 714 رای و محمد جعفر فلسفی با کسب 84 هزار و 46 رای به مرحله دوم کشیده شد.



هر چهار نفری که به مرحله دوم راه یافتند نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان هستند که در هر صورت دو نامزد از این جبهه به مجلس راه خواهند یافت.



اهواز در مجلس شورای اسلامی سه نماینده دارد. سید شریف حسینی، شبیب جویجری و ناصر سودانی نماینده فعلی اهواز در مجلس هشتم هستند.