حضور مردم گمیشان در انتخابات چشمگیر بود

قربانعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل حضور پرشور و حماسی مردم شهید پرور این شهرستان در شعب اخذ رای، 25شعبه اخذ درخواست تعرفه کردند که بلافاصله برای آنان ارسال شد.

فرماندار گمیشان با بیان اینکه حضور مردم درشعب اخذ رای بسیار چشمگیر بوده است، اضافه کرد: مشکل در برگزاری انتخابات در شهرستان وجود نداشت.

وی گفت: در شهرستان گمیشان 51 صندوق اخذ رای تعیین شده بود که به تفکیک در شهر گمیش تپه 12 صندوق رای (شهری) و در سیمین شهر 12 صندوق رای (شهری) مستقر شدند.

بابایی افزود: 26 صندوق اخذ رای روستایی و یک صندوق کاملا سیار بود و در حوزه گمیشان 45 هزار برگه اخذ رای با رشد 10 درصدی نسبت به دوره قبل پیش بینی شده بود.

فرماندار گمیشان تعداد رای اولی های این شهرستان را 860 نفر اعلام کرد.

