دخالت خارجی در امور مصر پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "سعد الکتاتنی" ضمن محکوم کردن آزادی متهمان پرونده سازمانهای مدنی مصر گفت : دخالت خارجی در امور داخلی مصر هرگز قابل قبول نیست.

وی ضمن تاکید بر ضرورت سلامت و استقلال تصمیمهای اتخاذ شده در کشورش افزود: ما به کسی اجازه نمی دهیم که حاکمیت مصر و موسسات آن را زیر سئوال ببرد.

الکتاتنی خاطر نشان کرد: نخست وزیر و برخی مسئولان دیگر در روز یازدهم مارس(21 اسفندماه) در پارلمان حاضر خواهند شد تا در این باره توضیح دهند.

شایان ذکر است قاضیان پرونده سازمانهای مدنی مصری متهم به دریافت کمکهای مالی از آمریکایی ها به طور ناگهانی کناره گیری کردند و متهمان پرونده از جمله شانزده آمریکایی آزاد شدند.