نمایشگاه قرآنی "معاد و قیامت" در بجنورد گشایش یافت

احسان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه 110 تابلوی نفیس نقاشی رنگ و روغن اثر هنرمندان اصفهانی ، مزین به تصاویری با موضوعات دینی و مذهبی و آیات قرآنی به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: آثار این نمایشگاه از سال 88 تاکنون، در بیشتر شهرهای کشور برپا شده و به مدت 75 روز در ونیز ایتالیا و 15 روز در آنکارا پایتخت ترکیه هم در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

عباسی اظهار داشت: این نمایشگاه با تلاش جهاد دانشگاهی خراسان شمالی، دانشگاه جامع پیام نور، نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و حوزه علمیه اصفهان برپا شده است.

وی گفت: در حاشیه این نمایشگاه فروش محصولات فرهنگی، نرم افزار های قرآنی و سایر محصولات قرآنی صورت می گیرد.

مدیر امور فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی افزود: نمایشگاه قرآنی «معاد و قیامت» از امروز به مدت یک هفته در محل دانشگاه پیام نور واحد بجنورد آماده بازدید علاقمندان است.