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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۵

بزازان:

گلستان بیشترین رتبه شیوع بیماری سل را داراست

گلستان بیشترین رتبه شیوع بیماری سل را داراست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان گفت: در حال حاضر گلستان در میان سایر استانهای دیگر دارای بیشترین رتبه شیوع بیماری سل در کشور را داراست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل بزازان عصر شنبه در جلسه تدوین برنامه پیشگیری و کنترل این بیماری سل افزود: می طلبد که اقدامات پیشگیرانه استان در راستای کنترل بیماری دوچندان شده تا شاهد ارتقای وضعیت سلامت افراد جامعه باشیم.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان در ادامه افزود: کارکنان خدوم بهداشت و درمان زندانهای استان تمام تلاش خود را برای ارتقای وضعیت بهداشت و سلامت افراد تحت پوشش خود برمی دارد که آمار ارائه خدمات بهداشتی زندانهای استان خود موید این مطلب است.

در این جلسه نسبت به بررسی نقاط قوت و ضعف زندانهای استان در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری سل پرداخته و نسبت به تهیه و تدوین برنامه کنترل بیماری سل اقدام شد.
 

کد مطلب 1550891

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