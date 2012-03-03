گلستان بیشترین رتبه شیوع بیماری سل را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل بزازان عصر شنبه در جلسه تدوین برنامه پیشگیری و کنترل این بیماری سل افزود: می طلبد که اقدامات پیشگیرانه استان در راستای کنترل بیماری دوچندان شده تا شاهد ارتقای وضعیت سلامت افراد جامعه باشیم.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان در ادامه افزود: کارکنان خدوم بهداشت و درمان زندانهای استان تمام تلاش خود را برای ارتقای وضعیت بهداشت و سلامت افراد تحت پوشش خود برمی دارد که آمار ارائه خدمات بهداشتی زندانهای استان خود موید این مطلب است.

در این جلسه نسبت به بررسی نقاط قوت و ضعف زندانهای استان در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری سل پرداخته و نسبت به تهیه و تدوین برنامه کنترل بیماری سل اقدام شد.

