دو نماینده دیگر نیشابور وسبزوار به مجلس راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، مه ولات و زاوه از مجموع 148 هزار و 392 رای ماخوذه صحیح ابوالقاسم خسروی سهل آباد با 81 هزار و 268 رای به مجلس راه یافت. در حوزه انتخابیه درگز نیز از مجموع 37 هزار و 138 رای ماخوذه صحیح حسین محمد زاده با 19 هزار و 168رای به مجلس راه یافت.

وی افزود: در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب از مجموع 209 هزار و 573 رای ماخوذه صحیح محمدرضا محسنی ثانی با 53 هزارو 54 رای و رمضانعلی سبحانی فر با 52 هزار و 876 رای به مجلس راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضو ی گفت: در حوزه انتخابیه فریمان و سرخس و بخش های احمد آباد و رضویه از مجموع 133 هزار و 140 رای احمد سجادی با 38 هزار و 884 رای به مجلس راه یافت. در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج نیز هادی شوشتری با 47 هزار و 172 رای از مجموع 109 هزار و 397 رای ماخوذه صحیح به مجلس راه یافت.

غفاری ادامه داد: در حوزه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد محمد اسماعیل نیا با 61 هزار و 461 رای از مجموع 149 هزار و 251 رای ماخوذه صحیح به مجلس راه یافت.

وی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه نیشابور و تخت جلگه، حسین سبحانی نیا با 78 هزار و 688 رای و علی مروی با 71 هزار و 728 رای از مجموع 234 هزار و 240 رای ماخوذه به مجلس راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه چناران و طرقبه از مجموع 95 هزار و 599 رای ماخوذه صحیح محمد دهقانی نقندر با 54 هزار و 485 رای به مجلس راه یافت.

غفاری گفت: در حوزه گناباد و بجستان از مجموع 61 هزار و 101 رای ماخوذه صحیح محمد رجایی باغسیایی با 27 هزار و 102 رای به مجلس راه یافت.

وی در خصوص نتایج درحوزه انتخابیه مشهد و کلات گفت: تاکنون حدود 803 هزار رای در این حوزه شمارش شده و شمارش آرای 155 صندوق باقی مانده است و تا ساعت 14 امیر حسین قاضی زاده ، سید هاشم بنی هاشمی، نصرا... پژمان فر، جواد کریمی قدوسی ، جواد آرین منش، عفت شریعتی، حسین زاده بحرینی،انسیه غفوری، عبدالکریم جوادی و دکتر توسلی در صدر قرار دارند که راهیابی دو نماینده اول این لیست به مجلس قطعی شده است.