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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۳۷

غفاری:

دو نماینده دیگر نیشابور وسبزوار به مجلس راه یافتند

دو نماینده دیگر نیشابور وسبزوار به مجلس راه یافتند

مشهد – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه فقط در حوزه مشهد انتخابات در این استان به دور دوم کشیده می شود، گفت: با راهیابی نمایندگان نیشابور و سبزوار که هر کدام دو کرسی را در مجلس بر عهده دارند پرونده شمارش آرا در این استان تا چند ساعت دیگر بسته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، مه ولات و زاوه از مجموع 148 هزار و 392 رای ماخوذه صحیح ابوالقاسم خسروی سهل آباد با 81 هزار و 268 رای به مجلس راه یافت. در حوزه انتخابیه درگز نیز از مجموع 37 هزار و 138 رای ماخوذه صحیح حسین محمد زاده با 19 هزار و 168رای به مجلس راه یافت.

وی افزود: در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب از مجموع 209 هزار و 573 رای ماخوذه صحیح محمدرضا محسنی ثانی با 53 هزارو 54 رای و رمضانعلی سبحانی فر با 52 هزار و 876 رای به مجلس راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضو ی گفت: در حوزه انتخابیه فریمان و سرخس و بخش های احمد آباد و رضویه از مجموع 133 هزار و 140 رای احمد سجادی با 38 هزار و 884 رای به مجلس راه یافت. در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج نیز هادی شوشتری با 47 هزار و 172 رای از مجموع 109 هزار و 397 رای ماخوذه صحیح به مجلس راه یافت.

غفاری ادامه داد: در حوزه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد محمد اسماعیل نیا با 61 هزار و 461 رای از مجموع 149 هزار و 251 رای ماخوذه صحیح به مجلس راه یافت.

وی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه نیشابور و تخت جلگه، حسین سبحانی نیا با 78 هزار و 688 رای و علی مروی با 71 هزار و 728 رای از مجموع 234 هزار و 240 رای ماخوذه به مجلس راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه چناران و طرقبه از مجموع 95 هزار و 599 رای ماخوذه صحیح محمد دهقانی نقندر با 54 هزار و 485 رای به مجلس راه یافت.

غفاری گفت: در حوزه گناباد و بجستان از مجموع 61 هزار و 101 رای ماخوذه صحیح محمد رجایی باغسیایی با 27 هزار و 102 رای به مجلس راه یافت.

وی در خصوص نتایج درحوزه انتخابیه مشهد و کلات گفت: تاکنون حدود 803 هزار رای در این حوزه شمارش شده و شمارش آرای 155 صندوق باقی مانده است و تا ساعت 14 امیر حسین قاضی زاده ، سید هاشم بنی هاشمی، نصرا... پژمان فر، جواد کریمی قدوسی ، جواد آرین منش، عفت شریعتی، حسین زاده بحرینی،انسیه غفوری، عبدالکریم جوادی و دکتر توسلی در صدر قرار دارند که راهیابی دو نماینده اول این لیست به مجلس قطعی شده است.

کد مطلب 1550893

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