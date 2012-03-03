200 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله حسین پور عصر شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای امسال بیش از یک هزار و 420 واحد مسکونی به نیازمندان تحت پوشش این اداره کل واگذار شده، گفت: برای ساخت این واحدها بیش از 12 میلیارد و977 میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)خراسان شمالی با اشاره به اینکه در هفته احسان و نیکوکاری بیش از 600 سری جهیزیه به نوعروسان و 750سری هدیه به دامادهای تحت پوشش این اداره کل اهدا می شود، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 10 میلیاردو 500 میلیون تومان کمک بخش مشارکتهای مردمی در استان محقق شده است.

حسین پور اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 860 میلیون تومان برای سرفصل فرهنگی تحصیلی هزینه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در استان بیش از 108 هزار صندوق صدقه وجود دارد گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک میلیارد و347 میلیون تومان از این صندوق ها جمع آوری شده است.

جشنهای نیکوکاری امسال در 789 مدرسه، 149 مسجد، 29 روستا و 57 پایگاه در شهرهای استان از هفدهم تا نوزدهم اسفند ماه جاری برگزار می شود.

