"خيلي دور، خيلي نزديك" در پنجمين روز جشنواره برگزيده تماشاگران شد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، در پنجمين روز از برپايي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر، فيلم سينمايي " خيلي دور، خيلي نزديك " به كارگرداني رضا مير كريمي عنوان فيلم برگزيده تماشاگران را به خود اختصاص داد. اين فيلم داستان دكتر عالم متخصص برجسته مغز و اعصاب است. فرزند وي سامان در دل كوير به رصد كردن ستاره ها مشغول است. بر اثر حادثه اي دكت رموفقيت هاي حرفه اي خود را رها مي كند و از ميان كوير مي گذرد تا به فرزندش نزديك شود.

اين فيلم در بخش آثار معنا گرا نيز حضور دارد.

فيلم سينمايي " زن زيادي " ساخته تهمينه ميلاني كه تا روز دوم جشنواره جايگاه نخست را به خود اختصاص داده بود در روز پنجم به جايگاه دوم رفته است. اين فيلم داستان سيما را روايت مي كند كه همراه با شوهرش براي رساندن زن جوان بيوه اي كه همسرش را به تازگي از دست داده است، راهي سفر مي شوند. در طول سفر سيما به رابطه صبا با شوهرش مشكوك مي شود. آنها در شهر كوچكي در ميان راه اقامت مي كنند. در اين شهر كوچك پليس در جستجوي قاتلي است كه همسر اين زن را به قتل رسانده است.

اين فيلم نخستين اثري است كه بعد چند فيلم اخيرميلاني، فيلمساز در آن از نيكي كريمي استفاده نكرده و به جاي آن از بازيگري جوان و گمنامي به نام السا فيروز آذر بهره گرفته است.



فيلم سينمايي " ماهي ها عاشق مي شوند"



سومين فيلم فهرست برگزيده تماشاگران " كافه ترانزيت " اثر كامبوزيا پرتوي است. اين فيلم داستان زندگي " ريحان " را بازگو مي كند كه پس از مرگ شوهرش مي خواهد استقلال خود و دو بچه اش را در يك روستاي مرزي حفظ كند. چنان كه حاضر است به خاطر اين استقلال از عشق خود هم بگذرد.

چهارمين فيلمي كه مورد توجه مخاطبين جشنواره قرار گرفته است، فيلم سينمايي " ماهي ها عاشق مي شوند " به كارگرداني دكتر علي رفيعي است. اين اثر با آنكه نخستين ساخته سينمايي سازنده اش به شمار مي رود و پيش از اين فعاليت هنري دكتر رفيعي بر روي تئاتر متمركز بود و با آنكه قبل از اكران فيلم تعدادي از منتقدان و نويسندگان سينمايي بر اين اعتقاد بودند كه اين فيلم بر اساس خصوصيات تئاتري دكتر رفيعي اثري كند و كشدار خواهد بود، با ساختاري سينمايي و داستاني روان توانسته است تا اينجا نظر تماشاگران جشنواره را به خود جلب كند.

مضمون فيلم سينمايي " بهار خزر " درباره بازگشت به اصل است و به عشق ميان دو انسان مي پردازد كه به ايجاد تحول منجر مي شود. داستان درباره مردي 50 ساله است كه پس از 25 سال به كشور باز مي گردد تا خانه پدريش در گيلان را به فروش برساند و دوباره از كشور خارج شود . اما وقتي به خانه مي رسد، متوجه مي شود همان دختري كه در دوره جواني عاشقش بوده است، خانه را تصاحب كرده و يكي از طبقات آن تبديل به رستوراني معروف شده است و...

در اين فهرست فيلم سينمايي " رستگاري در ساعت 20/8 " به كارگرداني سيروس الوند جايگاه پنجم رادارد. با آنكه پيش از نمايش اين فيلم خبرهايي مبني بر توقيف آن به ميان آمده بود و اين احتمال وجود داشت كه به همين خاطر فيلم با استقبال بيشتري مواجه نشود.

اين فيلم داستان دو جوان است كه با يك انگيزه و خواست مشترك دروني با هم در يك وادي قدم مي گذارند. اما در قدم هاي نخست اين همراهي و هم پيماني دو راهي آنها را از يكديگر جدا مي كند. تلاقي سرنوشت اين دو جوان آنها را به جايي مي رساند كه در يك نقطه حساس به رستگاري مي رسند...