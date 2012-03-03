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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۶

اطلاعیه 39 ستاد انتخابات:

نتایج 35 حوزه انتخابیه دیگر اعلام شد/ منتخبان به 131 نفر رسیدند

نتایج 35 حوزه انتخابیه دیگر اعلام شد/ منتخبان به 131 نفر رسیدند

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 39 ستاد انتخابات نتایج 35 حوزه انتخابیه دیگر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر حسنعلی نوری امشب در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور  آخرین نتایج 35 حوزه انتخابیه که تا ساعت 20 و 30 روز شنبه 13 اسفند 90 نتایج آنها اعلام شده به این شرح اعلام کرد:

1- در حوزه انتخابیه کردکوی ، ترکمن ، بندرگز و گمیشان ، محمد جواد نظری مهر با کسب 38.924 رای از مجموع 143.901
 آرای صحیح ماخوذه.
 
2- در حوزه انتخابیه  رودسر و املش ، محمد مهدی رهبری با کسب 43.035 رای از مجموع 110.643  آرای صحیح ماخوذه.
 
3- در حوزه انتخابیه  تربت حیدریه، موولات ، ابوالقاسم خسروی سهل آبادی  با کسب 82.074 رای از مجموع 148.293  آرای صحیح ماخوذه.
 
4- در حوزه انتخابیه  دماوند و فیروزکوه ، شاهرخ رامین با کسب 17.760 رای از مجموع 63.996   آرای صحیح ماخوذه.
 
5- در حوزه انتخابیه بندر لنگه ، بستک و پارسیان ، احمد جباری با کسب 52.764 رای از مجموع 103.609   آرای صحیح ماخوذه.
 
6-در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاه کل ، ایرج ندیمی با کسب 33.860 رای از مجموع 300.336   آرای صحیح ماخوذه.
 
7- در حوزه انتخابیه میناب ،روداب ، جاسک، سیریک و بشاگرد ، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب 101.318 رای از مجموع 224.558   آرای صحیح ماخوذه.
 
8- در حوزه انتخابیه دیر ، کنگان و جم ، موسی احمدی با کسب 34.576 رای از مجموع 99.721   آرای صحیح ماخوذه.
 
9- در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه، عبدالکریم رجبی با کسب 47.500 رای از مجموع 360.757   آرای صحیح ماخوذه.
 
10- در حوزه انتخابیه شوش، سید راضی نوری با کسب 65.117 رای از مجموع 97.367   آرای صحیح ماخوذه.
 
11-  در حوزه انتخابیه سراوان و سیب  و سوران و زابلی، هدایت الله میرمراد زهی با کسب 52.713 رای از مجموع 118.755  آرای صحیح ماخوذه.
 
12-در حوزه انتخابیه  پاکدشت ، فرهاد بشیری با کسب 49.858 رای از مجموع 95.562   آرای صحیح ماخوذه.
 
13- در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه ، احمد علی مقیمی با کسب 57.822 رای از مجموع 157.202   آرای صحیح ماخوذه.
 
14- در حوزه انتخابیه  شوشتر و گتوند، سید محمد سادات ابراهیمی با کسب 43.536 رای از مجموع 121.658   آرای صحیح ماخوذه.
 
15- در حوزه انتخابیه  شاهین شهر و میمه، برخوار ، حسینعلی حاجی دلیگانی، با کسب 56.807 رای از مجموع 110.491   آرای صحیح ماخوذه.
 
16- در حوزه انتخابیه  کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور، وحید احمدی با کسب 33.090 رای از مجموع 126.196   آرای صحیح ماخوذه.
 
17- در حوزه انتخابیه  ورامین - پیشوا سید حسین نقوی حسینی با کسب 84.540 رای از مجموع 180.863   آرای صحیح ماخوذه.
 
18- در حوزه انتخابیه ماهنشان، انگوران، ایجرود و دهستانهای بوقداکندی و قلتوق ، رضا عبداللهی با کسب 19.459 رای از مجموع 46.240   آرای صحیح ماخوذه.
 
19- در حوزه انتخابیه ارومیه، نادر قاضی پور با کسب 192.903 رای  و عابد فتاحی با کسب 114.988 رای و جواد جهانگیرزاده با کسب 108.133 و از مجموع 390.279   آرای صحیح ماخوذه.
 
20- در حوزه انتخابیه زنجان و طارم ، محمد اسماعیلی با کسب 89.614 رای و محسن علیمردانی با کسب 62.478 رای و از مجموع 203.073   آرای صحیح ماخوذه.
 
21- در حوزه انتخابیه  قره و دهگلان ، حامد قادرمرزی با کسب 28.723 رای و از مجموع 94.940   آرای صحیح ماخوذه.
 
22- در حوزه انتخابیه خرمشهر، عبدالله سامری با کسب 24.962 رای و از مجموع 59.740   آرای صحیح ماخوذه.
 
23- در حوزه انتخابیه لردگان ، محمد جلیل سرقلعه با کسب 28.269 رای از مجموع 112.460 آرای صحیح ماخوذه.
 
24-در حوزه انتخابیه اردستان ، احمد بخشایش اردستانی با کسب 10.883 رای از مجموع 27.153  آرای صحیح ماخوذه.
 
25-در حوزه انتخابیه پاوه، جوانمرد ، ثلاث باباجانی و روانسر ، نعمت الله منوچهری با کسب 21.602 رای از مجموع 82.814  آرای صحیح ماخوذه.
 
26-در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون ، ابوالفضل ابوترابی با کسب 66.075 رای از مجموع 137.130  آرای صحیح ماخوذه.
 
27-در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی ، کاظم جلالی با کسب 71.331 رای از مجموع 115.263  آرای صحیح ماخوذه.
 
28-در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو ، علی جلیلیان با کسب 43.357 رای از مجموع 114.312  آرای صحیح ماخوذه.
 
29-در حوزه انتخابیه چناران و دینالود (طرقبه و شاندیز) محمد دهقانی نقندر با کسب 52.486 رای از مجموع 94.988   آرای صحیح ماخوذه.
 
30-در حوزه انتخابیه بندرانزلی ، حسن خسته بود با کسب 22.164 رای از مجموع 43.214  آرای صحیح ماخوذه.
 
31-در حوزه انتخابیه اهر و هریس ، عباس فلاحی باباجان با کسب 40.848 رای از مجموع 110.028  آرای صحیح ماخوذه.
 
32-در حوزه انتخابیه نطنز و قمصر ، محمد سیروسی با کسب 12.956 رای از مجموع 32.441  آرای صحیح ماخوذه.
 
33- در حوزه انتخابیه الیگودرز، محمد تقی توکلی با کسب 23.237 رای از مجموع 63.492  آرای صحیح ماخوذه.
 
34 - در حوزه انتخابیه بیجار، سید محمد بیاتیان با کسب 19.588 رای از مجموع 48.342  آرای صحیح ماخوذه.
 
همچنین  جانشین رئیس ستاد انتخابات کشورتاکید کرد: در حوزه انتخابیه ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران و ملکشاهی آقایان فریدون همتی با کسب 41.845 رای و احمد شوهانی با کسب 39.331 رای و داریوش قنبری با کسب 31.280 و علی اکبر متین با کسب 30.752 از مجموع 216.407 آرای صحیح ماخوذه به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردند.
 
نوری خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع 126 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبین که تا ساعت 20 و 30 دقیقه امشب موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 131 نفر می رسد.
کد مطلب 1550901

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