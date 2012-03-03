نتایج 35 حوزه انتخابیه دیگر اعلام شد/ منتخبان به 131 نفر رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر حسنعلی نوری امشب در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور آخرین نتایج 35 حوزه انتخابیه که تا ساعت 20 و 30 روز شنبه 13 اسفند 90 نتایج آنها اعلام شده به این شرح اعلام کرد:

1- در حوزه انتخابیه کردکوی ، ترکمن ، بندرگز و گمیشان ، محمد جواد نظری مهر با کسب 38.924 رای از مجموع 143.901

آرای صحیح ماخوذه.

2- در حوزه انتخابیه رودسر و املش ، محمد مهدی رهبری با کسب 43.035 رای از مجموع 110.643 آرای صحیح ماخوذه.

3- در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، موولات ، ابوالقاسم خسروی سهل آبادی با کسب 82.074 رای از مجموع 148.293 آرای صحیح ماخوذه.

4- در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه ، شاهرخ رامین با کسب 17.760 رای از مجموع 63.996 آرای صحیح ماخوذه.

5- در حوزه انتخابیه بندر لنگه ، بستک و پارسیان ، احمد جباری با کسب 52.764 رای از مجموع 103.609 آرای صحیح ماخوذه.

6-در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاه کل ، ایرج ندیمی با کسب 33.860 رای از مجموع 300.336 آرای صحیح ماخوذه.

7- در حوزه انتخابیه میناب ،روداب ، جاسک، سیریک و بشاگرد ، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب 101.318 رای از مجموع 224.558 آرای صحیح ماخوذه.

8- در حوزه انتخابیه دیر ، کنگان و جم ، موسی احمدی با کسب 34.576 رای از مجموع 99.721 آرای صحیح ماخوذه.

9- در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه، عبدالکریم رجبی با کسب 47.500 رای از مجموع 360.757 آرای صحیح ماخوذه.

10- در حوزه انتخابیه شوش، سید راضی نوری با کسب 65.117 رای از مجموع 97.367 آرای صحیح ماخوذه.

11- در حوزه انتخابیه سراوان و سیب و سوران و زابلی، هدایت الله میرمراد زهی با کسب 52.713 رای از مجموع 118.755 آرای صحیح ماخوذه.

12-در حوزه انتخابیه پاکدشت ، فرهاد بشیری با کسب 49.858 رای از مجموع 95.562 آرای صحیح ماخوذه.

13- در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه ، احمد علی مقیمی با کسب 57.822 رای از مجموع 157.202 آرای صحیح ماخوذه.

14- در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند، سید محمد سادات ابراهیمی با کسب 43.536 رای از مجموع 121.658 آرای صحیح ماخوذه.

15- در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه، برخوار ، حسینعلی حاجی دلیگانی، با کسب 56.807 رای از مجموع 110.491 آرای صحیح ماخوذه.

16- در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور، وحید احمدی با کسب 33.090 رای از مجموع 126.196 آرای صحیح ماخوذه.

17- در حوزه انتخابیه ورامین - پیشوا سید حسین نقوی حسینی با کسب 84.540 رای از مجموع 180.863 آرای صحیح ماخوذه.

18- در حوزه انتخابیه ماهنشان، انگوران، ایجرود و دهستانهای بوقداکندی و قلتوق ، رضا عبداللهی با کسب 19.459 رای از مجموع 46.240 آرای صحیح ماخوذه.

19- در حوزه انتخابیه ارومیه، نادر قاضی پور با کسب 192.903 رای و عابد فتاحی با کسب 114.988 رای و جواد جهانگیرزاده با کسب 108.133 و از مجموع 390.279 آرای صحیح ماخوذه.

20- در حوزه انتخابیه زنجان و طارم ، محمد اسماعیلی با کسب 89.614 رای و محسن علیمردانی با کسب 62.478 رای و از مجموع 203.073 آرای صحیح ماخوذه.

21- در حوزه انتخابیه قره و دهگلان ، حامد قادرمرزی با کسب 28.723 رای و از مجموع 94.940 آرای صحیح ماخوذه.

22- در حوزه انتخابیه خرمشهر، عبدالله سامری با کسب 24.962 رای و از مجموع 59.740 آرای صحیح ماخوذه.

23- در حوزه انتخابیه لردگان ، محمد جلیل سرقلعه با کسب 28.269 رای از مجموع 112.460 آرای صحیح ماخوذه.

24-در حوزه انتخابیه اردستان ، احمد بخشایش اردستانی با کسب 10.883 رای از مجموع 27.153 آرای صحیح ماخوذه.

25-در حوزه انتخابیه پاوه، جوانمرد ، ثلاث باباجانی و روانسر ، نعمت الله منوچهری با کسب 21.602 رای از مجموع 82.814 آرای صحیح ماخوذه.

26-در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون ، ابوالفضل ابوترابی با کسب 66.075 رای از مجموع 137.130 آرای صحیح ماخوذه.

27-در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی ، کاظم جلالی با کسب 71.331 رای از مجموع 115.263 آرای صحیح ماخوذه.

28-در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو ، علی جلیلیان با کسب 43.357 رای از مجموع 114.312 آرای صحیح ماخوذه.

29-در حوزه انتخابیه چناران و دینالود (طرقبه و شاندیز) محمد دهقانی نقندر با کسب 52.486 رای از مجموع 94.988 آرای صحیح ماخوذه.

30-در حوزه انتخابیه بندرانزلی ، حسن خسته بود با کسب 22.164 رای از مجموع 43.214 آرای صحیح ماخوذه.

31-در حوزه انتخابیه اهر و هریس ، عباس فلاحی باباجان با کسب 40.848 رای از مجموع 110.028 آرای صحیح ماخوذه.

32-در حوزه انتخابیه نطنز و قمصر ، محمد سیروسی با کسب 12.956 رای از مجموع 32.441 آرای صحیح ماخوذه.

33- در حوزه انتخابیه الیگودرز، محمد تقی توکلی با کسب 23.237 رای از مجموع 63.492 آرای صحیح ماخوذه.

34 - در حوزه انتخابیه بیجار، سید محمد بیاتیان با کسب 19.588 رای از مجموع 48.342 آرای صحیح ماخوذه.

همچنین جانشین رئیس ستاد انتخابات کشورتاکید کرد: در حوزه انتخابیه ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران و ملکشاهی آقایان فریدون همتی با کسب 41.845 رای و احمد شوهانی با کسب 39.331 رای و داریوش قنبری با کسب 31.280 و علی اکبر متین با کسب 30.752 از مجموع 216.407 آرای صحیح ماخوذه به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردند.

نوری خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع 126 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبین که تا ساعت 20 و 30 دقیقه امشب موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 131 نفر می رسد.