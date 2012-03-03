دو نامزد زن در بین 10 نفر اول انتخابات اهواز دیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره خیریه نیسی با 44 هزار و 368 رای در جایگاه هفتم قرار گرفت و مریم ابریشم کار با کسب 36 هزر 368 رای در جایگاه نهم قرار گرفت.
جدول نهایی آرای نامزدهای اهواز به این شرح است:
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی
|
تعداد رای به عدد
|
1
|
سیدشریف حسینی
|
209880
|
2
|
سیدشکرخدا موسوی
|
98983
|
3
|
شبیب جویجری
|
98909
|
4
|
ناصر سودانی
|
92714
|
5
|
محمدجعفر فلسفی
|
84046
|
6
|
سیداحمد موسوی
|
65444
|
7
|
خیریه نیسی
|
44368
|
8
|
محمدتقی ستایش کیا
|
38533
|
9
|
مریم ابریشم کار
|
36368
|
10
|
منوچهر شمس سولاری
|
22068
|
11
|
حسین حیدری
|
18900
|
12
|
محمدامین چلداوی
|
18246
|
13
|
رامی علاسوند مقدم
|
17597
|
14
|
جمشید سلحشور
|
13670
|
15
|
شهلا سعدونی نژاد
|
13668
|
16
|
آذر زمان پور
|
13589
|
17
|
عباس سرخیلی
|
12733
|
18
|
عبدالرحیم سعیدسبحانی
|
10899
|
19
|
حمیدرضا مردانی
|
10382
|
20
|
علی حزباوی
|
10039
|
21
|
سیدحمزه علی حسینی شهپری
|
9778
|
22
|
سمیه آرام
|
8741
|
23
|
کریم سواری
|
8315
|
24
|
سیدفرج پور فرجی
|
8301
|
25
|
غلامرضانری میسائی
|
8215
|
26
|
محمدعچرش
|
7586
|
27
|
عبدالرحمن جباری
|
6095
|
28
|
لاله سادات اصل
|
5720
|
29
|
سیدجعفرمنصوری منش
|
5415
|
30
|
پرویز میرزائی
|
4829
|
31
|
یونس شجاعی برجوئی
|
4586
|
32
|
محمدرضا نیله چی
|
4271
|
33
|
منوچهر ولی زاده
|
3752
|
34
|
فیصل اسبحی
|
3456
|
35
|
سیدمحمدحسین شیخ الاسلامی
|
3057
|
36
|
زهره مختارزاده شهرکی
|
2975
|
37
|
حسین طاهری
|
2846
|
38
|
میثم آذرسا
|
2737
|
39
|
سیاوش آزادی
|
2646
|
40
|
ابراهیم سلیمی
|
2519
|
41
|
علیرضا دادگری نژاد
|
2341
|
42
|
مرتضی ابراهیمی راد
|
2284
|
43
|
مسعود گذاری
|
2225
|
44
|
عبدالمجیدموسوی
|
2173
|
45
|
علی سلیمانی
|
1985
|
46
|
محمد آگنه
|
1788
|
47
|
محمدمهر دوست
|
1446
|
48
|
محسن عیدی زاده
|
1152
|
49
|
حسین نظری گورا
|
1075
|
50
|
مجتبی آزادی اردکانی
|
945
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