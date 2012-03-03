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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۱

نتایج کامل شمارش آرا/

دو نامزد زن در بین 10 نفر اول انتخابات اهواز دیده می شود

دو نامزد زن در بین 10 نفر اول انتخابات اهواز دیده می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: با وجود اینکه تاکنون هیچ زنی نتوانسته به نمایندگی از مردم اهواز به مجلس راه یابد ولی در این دوره دو زن در بین 10 نفر اول جدول رده بندی این حوزه انتخابیه دیده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره خیریه نیسی با 44 هزار و 368 رای در جایگاه هفتم قرار گرفت و مریم ابریشم کار با کسب 36 هزر 368 رای در جایگاه نهم قرار گرفت.

جدول نهایی آرای نامزدهای اهواز به این شرح است:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی

تعداد رای به عدد

1

سیدشریف حسینی

209880

2

سیدشکرخدا موسوی

98983

3

شبیب جویجری

98909

4

ناصر سودانی

92714

5

محمدجعفر فلسفی

84046

6

سیداحمد موسوی

65444

7

خیریه نیسی

44368

8

محمدتقی ستایش کیا

38533

9

مریم ابریشم کار

36368

10

منوچهر شمس سولاری

22068

11

حسین حیدری

18900

12

محمدامین چلداوی

18246

13

رامی علاسوند مقدم

17597

14

جمشید سلحشور

13670

15

شهلا سعدونی نژاد

13668

16

آذر زمان پور

13589

17

عباس سرخیلی

12733

18

عبدالرحیم سعیدسبحانی

10899

19

حمیدرضا مردانی

10382

20

علی حزباوی

10039

21

سیدحمزه علی حسینی شهپری

9778

22

سمیه آرام

8741

23

کریم سواری

8315

24

سیدفرج پور فرجی

8301

25

غلامرضانری میسائی

8215

26

محمدعچرش

7586

27

عبدالرحمن جباری

6095

28

لاله سادات اصل

5720

29

سیدجعفرمنصوری منش

5415

30

پرویز میرزائی

4829

31

یونس شجاعی برجوئی

4586

32

محمدرضا نیله چی

4271

33

منوچهر ولی زاده

3752

34

فیصل اسبحی

3456

35

سیدمحمدحسین شیخ الاسلامی

3057

36

زهره مختارزاده شهرکی

2975

37

حسین طاهری

2846

38

میثم آذرسا

2737

39

سیاوش آزادی

2646

40

ابراهیم سلیمی

2519

41

علیرضا دادگری نژاد

2341

42

مرتضی ابراهیمی راد

2284

43

مسعود گذاری

2225

44

عبدالمجیدموسوی

2173

45

علی سلیمانی

1985

46

محمد آگنه

1788

47

محمدمهر دوست

1446

48

محسن عیدی زاده

1152

49

حسین نظری گورا

1075

50

مجتبی آزادی اردکانی

945

 

 

 
کد مطلب 1550902

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