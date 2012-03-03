حضور مردم در انتخابات نواختن سیلی محکم به صورت دشمنان بود

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه،حضور مردم در انتخابات نواخته شدن سیلی محکم به صورت دشمنان بود و اکنون دشمنان مبهوت وفاداری و هوشیاری ملت ایران هستند، افزود: مردم استان مرکزی هم در حضوری باشکوه وفاداری و هوشیاری خود را ثابت کردند و برگ زرین دیگری را آفریدند.

وی با بیان اینکه مردم آمدند تا دشمن کنار رود، گفت: مردم غیرتمند ایران اسلامی آمدند و شکرانه انقلاب را در پای صندوق‌های رای به جا آوردند و بانگ برآوردند که بر عهد و پیمان خویش استوار مانده و از آرمان‌های انقلاب خویش با همه وجود پاسداری می‌کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ضمن تقدیر از حضور مردم حوزه انتخابیه اش، گفت: نمایندگان منتخب مردم باید خود را بیش از پیش در پیروی از گفتمان نورانی و مقدس انقلاب اسلامی و مکتب امام (ره) و با توجه به توصیه های رهبر معظم انقلاب آماده و مهیا کنند.



