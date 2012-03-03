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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۶

رجایی:

حضور مردم در انتخابات نواختن سیلی محکم به صورت دشمنان بود

حضور مردم در انتخابات نواختن سیلی محکم به صورت دشمنان بود

اراک - خبرگزاری مهر: منتخب مردم اراک کمیجان و خنداب گفت: حضور مردم در انتخابات، نواخته شدن سیلی محکم به صورت دشمنان بود و اکنون دشمنان مبهوت وفاداری و هوشیاری ملت ایران هستند.

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه،حضور مردم در انتخابات نواخته شدن سیلی محکم به صورت دشمنان بود و اکنون دشمنان مبهوت وفاداری و هوشیاری ملت ایران هستند، افزود: مردم استان مرکزی هم در حضوری باشکوه وفاداری و هوشیاری خود را ثابت کردند و برگ زرین دیگری را آفریدند.

وی با بیان اینکه مردم آمدند تا دشمن کنار رود، گفت: مردم غیرتمند ایران اسلامی آمدند و شکرانه انقلاب را در پای صندوق‌های رای به جا آوردند و بانگ برآوردند که بر عهد و پیمان خویش استوار مانده و از آرمان‌های انقلاب خویش با همه وجود پاسداری می‌کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ضمن تقدیر از حضور مردم حوزه انتخابیه اش، گفت: نمایندگان منتخب مردم باید خود را بیش از پیش در پیروی از گفتمان نورانی و مقدس انقلاب اسلامی و مکتب امام (ره) و با توجه به توصیه های رهبر معظم انقلاب آماده و مهیا کنند.

 
کد مطلب 1550903

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