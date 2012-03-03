نفرات برتر مسابقات نجات غریق بانوان خراسان شمالی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر مسابقات نجات غریق قهرمانی بانوان استان خراسان شمالی در بجنورد معرفی شدند.

در این پیکارها که صبح شنبه 13اسفند ماه، 24 ناجی غریق در دو ماده 50 متر حمل آدمک وصد متر با مانع دراستخر شهروند بجنورد با هم به رقابت پرداختند.

در پایان رقابت ها در ماده 50متر حمل آدمک مریم عابدینی قهرمان شد، محبوبه یحیایی وآزاده محمد نیا نیز به ترتیب در مکان دوم وسوم قرار گرفتند.

در ماده صد متر با مانع نیز محبوبه یحیایی ،مریم عابدینی ومریم طالبی عناوین برتر را از آن خود کردند.

صعود کوهنوردان خراسان شمالی به ارتفاعات استان در روز انتخابات

پنج گروه کوهنوردی خراسان شمالی در روز انتخابات به ارتفاعات استان صعود کردند.



گروه کوهنوردی می سی نو وهیت ژیمناستیک بجنورد با30کوهنورد به سرپرستی رضا صابری به ارتفاعات دو هزار و 500 متری جوزک از توابع مانه وسملقان صعود کردند.



همچنین 23کوهنورد گروه کوهنوردی کوهستان به سرپرستی ایمان معصومی قله 2هزار وسیصد متری آخر داغ را فتح کردند.

گروه کوهنوردی آلاداغ نیز با 12 کوهنورد به سرپرستی جمشید کاملی به ارتفاعات دوچنگ مانه وسملقان صعود کردند و گروه کوهنوردی کوهیار با5 کوهنورد به سرپرستی وحید یزدانی در سیاه خانه آق داغ به یخ نوردی و سنگ نوردی پرداختند.

