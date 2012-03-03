آخرین جزئیات قتل سرهنگ قذافی/ پرچم سفید چگونه بالارفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، کمیته حقیقت یاب بین المللی جزئیات بیشتری از آخرین ساعات زندگی مردی که چهار دهه بر لیبی حکومت کرد، فاش کرده است.

در این گزارش آمده است : معمر قذافی قصد داشته است که آخرین مقاومت خود را در مکانی در صحرا انجام دهد اما پس از مدتی، فرار را بر قرار ترجیح داده است.

گزارش فوق می افزاید: معصتم قذافی فرزند سرهنگ در نوزده اکتبر با پیشروی مخالفان به سوی شهر ساحلی سرت، تصمیم به فرار از این شهرمی گیرد.

در این گزارش آمده است : در روز بعد کاروانی مرکب از 20 زره پوش با همراهی دویست فرد مسلح که برخی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می دادند از سرت خارج می شوند.

گزارش فوق می افزاید: در میانه راه کاروان مذکور در کمین مخالفان گرفتار می شود و برخی اعضای این کاروان از هم جدا می شوند خودروی سبز رنگی که قذافی آن را هدایت می کرد هدف موشک ناتو قرار می گیرد.

این گزارش ذکر کرد: زیر آتش شدید، معمر قذافی، فرزندش و ابوبکر یونس وزیر دفاعش به منزلی پناه می برند.

در گزارش آمده است : معتصم پسر سرهنگ به همراه بیست سرباز در جستجوی خودروهای سالم حرکت می کنند و پدر را هم راضی به همراهی می کند.

گزارش فوق می افزاید: گروه در حال سینه خیز خود را به سنگر خاکی می رسانند سپس وارد لوله های آب آشامیدنی می شوند و موضع دفاعی می گیرند.

در این گزارش آمده است : یکی از مردان قذافی بمبی به سوی مخالفان پرتاب می کند که این بمب به مانع سیمانی بالای لوله ها بر خورد می کند و در برابر قذافی بر زمین می افتد.

گزارش فوق ذکر کرد: محافظان سعی کردند که مانع انفجار بمب شوند، اما انفجار رخ می دهد و ابوبکر یونس کشته می شود. در این بین، ترکشهای بمب سبب زخمی شدن سرهنگ قذافی می شود و وی خونین و نالان بر زمین می نشیند پس از آن یکی از اعضای گروه، پرچم سفید را به نشانه تسلیم بالا می برد.