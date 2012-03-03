شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر از مشارکت گسترده مردم تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: پیام وفاداری شما مردم به اسلام عزیز و اصل ولایت فقیه، نه فقط منافقان و فتنه‌گران داخلی را مایوس کرد، بلکه اربابان و صحنه گردانان آمریکایی -صهیونیستی ایشان را نیز دچار شوک و سردرگمی نمود و خط بطلانی بر آمال و آرزوهای استکبار جهانی کشید.

این بیانیه می‌افزاید: اعتقاد داریم مجلس برخاسته از آرای مردم وامدار احدی نبوده و نمایندگان منتخب باید از همه ظرفیت خود برای پیشرفت و عدالت در عرصه داخلی و عزت و اقتدار در عرصه بین‌المللی استفاده کند و هرگز این قوه را با مجادلات و تنازعات سیاسی مشوه ننمایند. تراز مجلس نهم با این پشتوانه ارزشمند و بی‌نظیر آرای مردمی آنچنان ارتقا یافته که جز با خدمت و تلاش شبانه روزی نمی‌توان شکرگزار این نعمت بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: سلام و درود خدا بر شما مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه استان دارالحماسه بوشهر که با بصیرت کامل و حمایت و پیروی از ولی فقیه زمان‌تان، اسلام ناب محمدی (ص) را در عصر حاضر احیاء کردید و همبستگی و وحدت ملی خود را حول محور ولایت به رخ یاوه گویان مستکبر کشاندید.

این بیانیه می‌افزاید: شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر مراتب سپاس و قدردانی خود را به محضر شما مردم فهیم و ولایی استان بوشهر به ویژه هیات های مذهبی که همواره در همه صحنه های انقلاب حضوری مثال زدنی ،با شکوه و عاشورایی داشته اند اعلام می دارد.

این بیانیه می‌افزاید: در ادامه این بیانیه آمده است: مردم شریف ایران اسلامی با ایمان و اراده مستحکم خود، دشمنان اسلام و بشریت را به زانو درآوردند و نشان دادند که الطاف و امدادهای خداوند مشمول مردمی خواهد شد که در راه ارزش‌های دینی پافشاری نمایند؛ چراکه این سنت و وعده الهی است که :”ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم”

این بیانیه می‌افزاید: این انتخابات این پیام روشن را داشت که هر حرکتی جدای از مقتدای امت در بین ملت جایگاهی ندارد و این امت در پیمان خود با رهبری پایدار و و مستحکم است. ان شاء الله تلاش‌ها و زحمات آحاد ملت و مسئولان و خادمان نظام، مورد رضای درگاه احدیت و نگهدار و پشتیبان این انقلاب یعنی حضرت ولی عصر (عج) قرار گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اینجانب به عنوان نماینده هیات های مذهبی استان بوشهر به همه راه یافتگان منتخب مردم به مجلس شورای اسلامی الخصوص منتخبان اصولگرای 3حوزه انتخابیه استان بوشهر آقایان عبدالکریم جمیری منتخب مردم حوزه انتخابیه بوشهر ، گناوه و دیلم ، حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد منتخب مردم دشتستان ، شیخ موسی احمدی منتخب مردم کنگان، دیر و جم تبریک گفته واز خداوند متعال برای ایشان آرزوی موفقیت ، سربلندی ، بصیرت و ولایت پذیری در امور خطیر محوله را خواستارم.