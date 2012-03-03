ترکیب نمایندگان لرستان در مجلس نهم/ انتخاب چهار نماینده به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق اعلام ستاد انتخابات استان لرستان با پایان یافتن شمارش آرا نمایندگان شهرستانهای الیگودرز، سلسله و دلفان و کوهدشت در مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

همچنین نمایندگان نخست حوزه های انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی و همچنین بروجرد و اشترینان در خانه ملت اعلام و انتخابات نفرات دوم در این حوزه های انتخابیه به دور دوم کشیده شد.

همچنین انتخابات در دو حوزه انتخابیه پلدختر و دورود و ازنا برای انتخاب دو نماینده به دور دوم موکول شد.

این در حالیست که همان ساعات ابتدایی شب گذشته خبرگزاری مهر نسبت به اعلام نتایج اولیه انتخابات در حوزه های مختلف انتخابیه استان اقدام کرده بود که با نهایی شدن نتایج صحت اخبار مهر تایید شد.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان با تشریح جزئیات آرا در حوزه های انتخابیه استان به خبرنگار مهر گفت: در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی از مجموع 256 هزار و 90 رای ماخوذه ایرج عبدی با 67 هزار و 562 رای به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.

حسن شریعت نژاد ادامه داد: همچنین ابراهیم آقامحمدی با کسب 39 هزار و 356 رای و محمد رضا ملکشاهی راد با کسب 35 هزار و 920 رای به مرحله دوم راه یافتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین به نتیجه آرا در حوزه انتخابیه بروجرد اشاره کرد و گفت: در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان از مجموع 134 هزار و 60 رای ماخوذه علاء الدین بروجردی با 41 هزار و 153 رای به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.

شریعت نژاد ادامه داد: همچنین هادی مقدسی با کسب 30 هزار و 46 رای و بهرام بیرانوند با کسب 29 هزار و 965 رای به مرحله دوم راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان یادآور شد: همچنین در حوزه انتخابیه شهرستان کوهدشت نیز از مجموع 115 هزار و 79 رای ماخوذه الهیار ملکشاهی با کسب 47 هزار و 88 رای به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.

شریعت نژاد به جزئیات آرا در حوزه انتخابیه دورود و ازنا اشاره کرد و گفت: در این حوزه انتخابیه نیز از مجموع 13 هزار و 554 رای ماخوذه حسین گودرزی با کسب 16 هزار و 482 رای و عباس قائد رحمت با کسب 16 هزار و 147 رای به مرحله دوم راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان همچنین جزئیات آرا در حوزه انتخابیه شهرستان پلدختر را تشریح کرد و گفت: در حوزه انتخابیه پلدختر در مجموع 52 هزار و 179 رای توسط واجدان شرایط به صندوق ریخته شد.

وی ادامه داد: از این میزان رای ماخوذه علی کائیدی با کسب 11هزار و 919 رای و سید حمید کاظمی با کسب 10 هزار و 715 رای به مرحله دوم راه یافتند.

شریعت نژاد همچنین به نتیجه رسمی انتخابات الیگودرز اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه انتخابیه الیگودرز در مجموع 64 هزار و 540 رای توسط واجدان شرایط به صندوق ریخته شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: از این میزان رای ماخوذه محمد تقی توکلی با کسب 23 هزار و 237 رای به عنوان منتخب مردم در این حوزه انتخابیه برگزیده شد.

وی همچنین جزئیات آرا در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان را تشریح کرد و افزود: در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان در مجموع 118 هزار و 385 رای توسط واجدان شرایط به صندوق ریخته شد.

شریعت نژاد ادامه داد: از این میزان رای ماخوذه حجت الله خدایی سوری با کسب 39 هزار و 722 رای به عنوان منتخب مردم در این حوزه انتخابیه برگزیده شد.

این در حالیست که پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی به احتمال کشیده شدن انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه استان به دور دوم به دلیل رقابت تنگاتنگ کاندیداها پرداخته بود.

حسن شریعت نژاد رئیس ستاد انتخابات استان پیرامون زمان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای مشخص شدن چهار نماینده دیگر استان، به خبرنگار مهر گفت: براساس قانون ظرف مدت یک ماه پس از تایید صحت انتخابات در مرحله اول فرصت داریم، مرحله دوم را با هماهنگی شورای نگهبان در آن حوزه‌های انتخابیه که به دور دوم کشیده شده است، برگزار کنیم.

به هر روی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله اول در حالی با اعلام نتایج یک گام دیگر به جلو می رود که استان لرستان شاهد یکی از پرشورترین انتخاباتهای خود در طول سالهای اخیر بود.

همچنین علاوه بر مشارکت مردم در انتخابات تلاشهای ستاد انتخابات استان و استاندار لرستان برای برگزاری انتخابات در کمال صحت و سلامت قابل تقدیر بوده به طوریکه علاوه بر هیئت های نظارتی، اجرایی، بازرسی و انتظامی معمول در نظر گرفته شده در انتخابات، استاندار لرستان اقدام به اعزام هیئت ها و نمایندگان ویژه ای به منظور اطمینان مضاعف از سلامت انتخابات به حوزه های انتخابیه مختلف استان کرد.