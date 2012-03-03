مشارکت مردم استان قزوین در انتخابات 68 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان شمارش آراء در حوزه های انتخابیه استان، نمایندگان منتخب مردم این خطه از میهن اسلامی با رای مردم راهی مجلس شدند.



سیروس صابری، در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین نتایج شمارش آراء در سه حوزه انتخابیه در این استان را اعلام کرد.



رئیس ستاد انتخابات استان قزوین اظهارداشت: در شهرستان قزوین و حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک از مجموع 324 هزار و 77 رای صحیح شمارش شده داود محمدی با کسب 145 هزار و 632 رای و سید مرتض حسینی با کسب 122 هزار و 467 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.



وی افزود: همچنین در شهرستان بوئین زهرا از مجموع 87 هزار و 125 رای صحیح جمع آوری شده روح الله عباسپور با کسب 37 هزار و 44 رای توانست به مجلس راه یابد.



رئیس ستاد انتخابات استان قزوین تصریح کرد: در شهرستان تاکستان هم از مجموع 92 هزار و 920 رای صحیح جمع آوری شده رجب رحمانی توانست با کسب 37 هزار و 643 رای به مرکز قانونگذاری کشور راه یابد.



صابری افزود: تفاوت رای های افراد راه یافته با نفرات بعدی در قزوین 35 هزار رای و در شهرستانها 10 هزار رای بوده است.



مشارکت 68 درصدی در استان قزوین شکل گرفت



رئیس ستاد انتخابات استان قزوین اظهارداشت: در این دوره از انتخابات میزان مشارکت مردم استان قزوین 68 درصد است که نسبت به سال قبل با 55 درصد 13.79 درصد افزایش یافته است.



صابری بیان کرد: خوشبختانه میزان مشارکت مردم استان از میانگین کشوری( 64 درصد) بالاتر است.



این مسئول با تشکر از همه مردم فهیم، آگاه و انقلابی استان که با مشارکت کم نظیر خود موجب شادی رهبر معظم انقلاب و روح شهدا شدند گفت: خلق این حماسه بیانگر تبیعت از رهبری، حمایت از نظام اسلامی و هوشیاری مردم است که موجب یاس و ناامیدی دشمن خواهد شد.



صابری از داوطلبان و نمایندگان راه یافته به مجلس که با تبلیغ و حضور خود موجب گرم شدن فضای انتخاباتی استان شدند و نیز همکاری ستادهای انتخاباتی، هیئت های نظارت، بازرسی و اجرایی و اعضاء شعب، فرمانداران، بخشداران و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، دستگاههای اجرایی و رسانه های گروهی استان تقدیر و تشکر کرد.



با راهیابی چهار نماینده استان به مجلس شورای اسلامی اصولگرایان پیروز انتخابات این دوره شدند.



در این میان سید مرتضی حسینی از حوزه قزوین، رجب رحمانی از حوزه تاکستان و روح الله عباسپور از حوزه بوئین زهرا از اصولگرایان هستند که با کسب بیشترین رای وارد مجلس می شوند.



داود محمدی تنها کاندید مستقل از حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک است که توانست بیشتری رای را از آن خود کند.



با کنار رفتن امیر طاهرخانی و قدرت علیخانی از مجلس می توان گفت مردم استان این بار به اصولگرایان روی خوش نشان دادند.