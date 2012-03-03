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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۲

دیدار نونهالان فولاد با استقلال بوشهر بازهم برگزار نشد

دیدار نونهالان فولاد با استقلال بوشهر بازهم برگزار نشد

اهواز - خبرگزاری مهر: دیدار تیمهای فوتبال نونهالان فولاد خوزستان با استقلال بوشهر در لیگ برتر نونهالان کشور برگزار نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیمهای نونهالان فولاد خوزستان و استقلال بوشهر عصر روز چهارشنبه در چارچوب هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر نونهالان کشور به مصاف هم بروند که این بازی برگزار نشد.

این در حالی است که بر اساس برنامه جدید اعلام شده، این مسابقه باید عصر شنبه سیزدهم اسفند در ورزشگاه اختصاصی فولاد در اهواز انجام می شد که این بار هم به دلیل غیبت استقلال بوشهر بازی برگزار نشد.

تیم بوشهری دلیل عدم حضور خود در این دیدار را اطلاع نداشتن از برنامه جدید عنوان کرده اند و اکنون باید دید که فدراسیون فوتبال در این زمینه چه رایی می دهد.

تیم فوتبال نونهالان فولاد خوزستان در بازی رفت در بوشهر، برتری پرگل هشت بر صفر را به دست آورده بودند.
کد مطلب 1550914

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