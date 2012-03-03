حضور گسترده مردم چهار محال و بختیاری در انتخابات قابل تقدیر است

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه ستاد انتخابات چهار محال و بختیاری اظهار داشت: حضور 80 درصدی مردم این استان در انتخابات حضوری حماسی بوده و مردم چهار محال و بختیاری نشان دادند پیوندشان با نظام ناگسستنی است.

وی افزود: مردم چهارمحال و بختیاری برای بار دیگر نشان دادند که پشتیبان نظام اسلامی ایران هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: چهار محالی ها با حضور خود تمام توطئه های دشمنان این مرز و بوم را خنثی کردند و موجب سربلندی نظام جمهوری اسلامی شدند.

وی تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات نشان اقتدار وعزت جمهوری اسلامی ایران است.