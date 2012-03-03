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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۳

نوروزی درگفتگو با مهر:

حضور گسترده مردم چهار محال و بختیاری در انتخابات قابل تقدیر است

حضور گسترده مردم چهار محال و بختیاری در انتخابات قابل تقدیر است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: حضور گسترده مردم این استان در انتخابات حضوری حماسی بوده و قابل تقدیر است.

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه ستاد انتخابات چهار محال و بختیاری اظهار داشت: حضور 80 درصدی مردم این استان در انتخابات حضوری حماسی بوده و مردم چهار محال و بختیاری نشان دادند پیوندشان با نظام ناگسستنی است.

وی افزود: مردم چهارمحال و بختیاری برای بار دیگر نشان دادند که پشتیبان نظام اسلامی ایران هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: چهار محالی ها با حضور خود تمام توطئه های دشمنان این مرز و بوم را خنثی کردند و موجب سربلندی نظام جمهوری اسلامی شدند.

وی تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات نشان اقتدار وعزت جمهوری اسلامی ایران است. 

کد مطلب 1550915

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