79 درصد مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات شرکت کردند

جلال سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از عموم مردم برای شرکت در انتخابات اظهار داشت: حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای نشان از عزم راسخ ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی در پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری و دفاع از کشور بود.

وی آرای نهایی نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان را بدین شرح اعلام کرد:

حسینعلی شهریاری با کسب 110 هزار و 601 رای و ناصر کاشانی با کسب 81 هزار و 65 رای از مجموع 215 هزار و 621 رای از حوزه انتخابیه زاهدان به مجلس نهم راه یافتند.

سید باقر حسینی با 64 هزار و 267 رای و رضا نجفی با 46 هزار و 844 رای از مجموع 178 هزارو 627 رای از حوزه انتخابیه زابل راهی مجلس نهم شدند.

همچنین حمید رضا پشنگ ریگی با 56 هزار و 916 رای از حوزه خاش و هدایت الله میرمرادزهی با 52 هزار و 713 رای از مجموع 118 هزارو 755 رای از حوزه سراوان به مجلس نهم راه یافتند.

محمد سعید اربابی با 57 هزار و 713 رای از حوزه انتخابیه ایرانشهر از مجموع 214 هزار و 181 رای و یعقوب جدگال با کسب 63 هزار و 452 رای از مجموع 157 هزار و 644 رای از حوزه انتخابیه چابهار وارد بهارستان می شوند.

وی گفت: هزار و 330 شعبه اخذ رای آرای مردم استان را در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمع آوری کردند که از این تعداد 803 شعبه روستایی و 527 شعبه شهری بودند.

وی افزود: همچنین از این تعداد، 586 شعبه اخذ رای ثابت و 744 شعبه سیار بودند.

وی بیان داشت: سیستان و بلوچستان با 14 شهرستان دارای شش حوزه اصلی و 34 حوزه فرعی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.