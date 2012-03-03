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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۰

سیاح در گفتگو با مهر:

79 درصد مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات شرکت کردند

79 درصد مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات شرکت کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 79 درصد مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

جلال سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از عموم مردم برای شرکت در انتخابات اظهار داشت: حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای نشان از عزم راسخ ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی در پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری و دفاع از کشور بود.

وی آرای نهایی نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان را بدین شرح اعلام کرد:

حسینعلی شهریاری با کسب 110 هزار و 601 رای و ناصر کاشانی با کسب 81 هزار و 65 رای از مجموع 215 هزار و 621 رای از حوزه انتخابیه زاهدان به مجلس نهم راه یافتند.

سید باقر حسینی با 64 هزار و 267 رای و رضا نجفی با 46 هزار و 844 رای از مجموع 178 هزارو 627 رای از حوزه انتخابیه زابل راهی مجلس نهم شدند.

همچنین حمید رضا پشنگ ریگی با 56 هزار و 916 رای از حوزه خاش و هدایت الله میرمرادزهی با 52 هزار و 713 رای از مجموع 118 هزارو 755 رای از حوزه سراوان به مجلس نهم راه یافتند.

محمد سعید اربابی با 57 هزار و 713 رای از حوزه انتخابیه ایرانشهر از مجموع 214 هزار و 181 رای و یعقوب جدگال با کسب 63 هزار و 452 رای از مجموع 157 هزار و 644 رای از حوزه انتخابیه چابهار وارد بهارستان می شوند.

وی گفت: هزار و 330 شعبه اخذ رای آرای مردم استان را در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمع آوری کردند که از این تعداد 803 شعبه روستایی و 527 شعبه شهری بودند.

وی افزود: همچنین از این تعداد، 586 شعبه اخذ رای ثابت و 744 شعبه سیار بودند.

وی بیان داشت: سیستان و بلوچستان با 14 شهرستان دارای شش حوزه اصلی و 34 حوزه فرعی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 1550922

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