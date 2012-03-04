قبل از معاملات املاک استعلام کنید/ صدور 190 هزار سند تک برگی در سال 90

میرصادق سعادتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه بسیاری از شهروندان پس از خرید یا اجاره املاک با مشکلاتی مانند کلاهبرداری یا وقف بودن و ورثه بودن املاک مواجه می شوند گفت: علت آن این است که این شهروندان قبل از خرید یا اجاره ملک از ادارات ثبت استعلام نمی کنند.

وی افزود: وقتی ثبت تمامی معاملات املاک در دفترخانه ها انجام شود دیگر دلیلی برای شک در معامله وجود ندارد زیرا دفترخانه ها قبل از ثبت املاک وضعیت ملک را از ادارت ثبت استعلام می کنند.

صدور 239 هزار سند در 9 ماهه سال 90

میرسعادتیان اظهار داشت: در سال گذشته 313 هزار سند مالکیت در استان تهران صادر شده است در حالی که در 9 ماهه سال جاری آمار عدد 239 هزار را نشان می دهد. همچنین درآمد حاصل از ثبت املاک در دفترخانه ها در سال گذشته 193 میلیون تومان بوده و در 9 ماهه سال جاری میزان درآمد 119 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان اینکه صدور اسناد تک برگی مانع از هرگونه کلاهبرداری، زمین خواری و جعل شده است گفت: در سال جاری 190هزار سند تک برگی صادر شد که نسبت به سال گذشته افزایش 80 درصدی داشته ایم.