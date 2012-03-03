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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۸

اسامی نماینده های چهارمحال و بختیاری در مجلس نهم اعلام شد

اسامی نماینده های چهارمحال و بختیاری در مجلس نهم اعلام شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: اسامی نماینده های حوزه های انتخابیه چهار محال و بختیاری در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نماینده های چهار محال و بختیاری درنهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای این استان به شرح زیر است:

حوزه انتخابیه شهرکرد:

سید سعید زمانیان دهکردی.
 
حوزه انتخابیه بروجن:
 
امیر عباس سلطانی.
 
حوزه انتخابیه لردگان: 
 
مجید جلیل سرقلعه.
 
حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار:
 
حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار به دور دوم کشیده شد ورقابت میان علی یوسف پور و حمیدرضا عزیزی فارسانی ادامه دارد.
 
چهارمحال و بختیاری دارای چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی است.
کد مطلب 1550924

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