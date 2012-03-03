اسامی نماینده های چهارمحال و بختیاری در مجلس نهم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نماینده های چهار محال و بختیاری درنهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای این استان به شرح زیر است:

حوزه انتخابیه شهرکرد:

سید سعید زمانیان دهکردی.

حوزه انتخابیه بروجن:



امیر عباس سلطانی.



حوزه انتخابیه لردگان:



مجید جلیل سرقلعه.

حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار:

حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار به دور دوم کشیده شد ورقابت میان علی یوسف پور و حمیدرضا عزیزی فارسانی ادامه دارد.



چهارمحال و بختیاری دارای چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی است.