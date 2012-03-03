اسامی نماینده های چهارمحال و بختیاری در مجلس نهم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نماینده های چهار محال و بختیاری درنهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای این استان به شرح زیر است:
حوزه انتخابیه شهرکرد:
سید سعید زمانیان دهکردی.
حوزه انتخابیه بروجن:
امیر عباس سلطانی.
حوزه انتخابیه لردگان:
مجید جلیل سرقلعه.
امیر عباس سلطانی.
حوزه انتخابیه لردگان:
مجید جلیل سرقلعه.
حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار:
حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار به دور دوم کشیده شد ورقابت میان علی یوسف پور و حمیدرضا عزیزی فارسانی ادامه دارد.
چهارمحال و بختیاری دارای چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی است.
چهارمحال و بختیاری دارای چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی است.
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