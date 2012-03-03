700 نفر در کولاک گرفتار شدند/ تشکیل ستاد بحران در دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارش شدید برف که از روز پنج شنبه در استان کردستان آغاز شده است هم اکنون تردد در شماری از مسیرهای استان امکان ندارد و کولاک شدید نیز در مسیرهای سقز، دیواندره و قروه نیز همچنان ادامه دارد.

بارش برف از روز پنج شنبه آغاز شد و روز جمعه نیز همزمان با برگزاری انتخابات در مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری این بارش همچنان ادامه داشت و هم اکنون نیز این وضعیت در بخشی از شهرستان های استان همچنان ادامه دارد.

به دلیل افزایش بارش برف و کولاک هم اکنون بیش از 700 مسافر در مسیر جاده سقز به سمت دیواندره حد فاصل شهر زرینه در میان کولاک گرفتار افتاده اند و هم اکنون نیز کولاک شدید در این مسیر باعث شده تا تردد از مسیر سقز به سمت دیواندره و سقز با مشکل مواجه شود.

فرماندار دیواندره با تشریح وضعیت امداد رسانی به حادثه دیدگان به خبرنگار مهر گفت: اقدامات و تلاش های بسیاری در راستای بازکردن مسیر صورت گرفته و هم اکنون نیز با وجود شرایط جوی نامناسب این وضعیت همچنان ادامه دارد.

سعدی نقشبندی ادامه داد: در راستای کمک رسانی به افرادی که در میان کولاک گیر افتاده اند، ستاد بحران در شهرستان دیواندره تشکیل جلسه داد و مسائل به صورت لحظه ای بررسی می شود و از امکانات سایر شهرستانهای استان استفاده می شود.

در همین حال با توجه به اقدامات صورت گرفته و پیگیریهای لازم از سوی استان و شهرستان امروز یک دستگاه بالگرد برای کمک رسانی به منطقه اعزام شد که به دلیل شرایط جوی امکان امدادرسانی پیدا نکرد و قرار است که فعالیتهای خود را فردا پیگیری کنند.

در همین حال اقدامات اولیه برای اسکان افراد در مسیر مانده آغاز شده است و با همکاری تمام دستگاه ها و سازمانهای دولتی شهرستان دیواندره نیز هم اکنون امداد رسانی ادامه دارد و افراد به صورت موقت در روستاهای مسیر همچنان ادامه دارد.