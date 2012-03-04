حضور منافقین در عراق غیر قانونی است/ آمریکا عامل 80 درصد ناامنی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف الناصری اظهار داشت که گروهک منافقین یک شبکه تروریستی است که در طول سال های حضور خود درعراق جنایات بسیاری را علیه ملت های ایران و عراق مرتکب شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: حضور منافقین در عراق غیرقانونی و غیر قابل توجیه است و عراقی ها دیگر نمی توانند حضور آنها را تحمل کنند لذا این افراد باید هر چه سریعتر خاک عراق را ترک کنند.

ناصری تصریح کرد: پارلمان عراق سال گذشته اخراج منافقین از کشور را تصویب کرد، اما مشکلی که هم اکنون وجود دارد و مانع خروج آنها از عراق می شود این است که هیچ کشوری در دنیا منافقین را نمی پذیرد و تاکنون کشوری برای اعطای پناهندگی به این گروهک اعلام آمادگی نکرده است.

این مقام عراقی اظهار داشت: مردم عراق، گروهک منافقین را بقایای رژیم سابق می دانند و حتی برخی معتقدند که باید برخورد سخت تری با این گروهک با توجه به غیرعراقی بودن آنها صورت گیرد و این افراد به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اند محاکمه شوند.

رئیس اتحادیه علمای مسلمین عراق همچنین اوضاع امنیتی عراق را بهتر از سال های گذشته توصیف و اعلام کرد: حقیقتا اوضاع امنیتی عراق نسبت به سال های حضور نظامیان آمریکایی در عراق بهتر شده است چرا که دیگر آمریکایی ها در عراق حضور ندارند.

وی در ادامه گفت: تمامی مشکلات امنیتی عراق طی سال های گذشته به خاطر وجود اشغالگران آمریکایی بود به طوری که نظامیان آمریکایی عامل 80 درصد ناامنی های عراق بودند تا جایی که خودروهای بمبگذاری شده با حمایت آمریکایی ها وارد خاک عراق می شد اما اکنون نبود نیروهای اشغالگر به بهبود اوضاع امنیتی عراق خواهد افزود.

سازمان ملل متحد نیز ششم دسامبر 2011 از دولت عراق درخواست کرد زمانی را که برای تخلیه اردوگاه اشرف تعیین کرده بود، تمدید کند تا زمان کافی برای دستیابی به راهی برای حل این مشکل وجود داشته باشد.



گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد) را به عنوان مقر خود برگزید. اعضای این گروهک تا زمان خروج کامل از خاک عراق به پایگاه لیبرتی بغداد (پایگاه سابق نظامیان آمریکایی منتقل می شوند.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.

مصاحبه: سمیه خمارباقی