ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی قطعا تا قبل از سال جدید برگزار می شود گفت: هنوز تاریخ دادگاه مشخص و تعیین نشده است.

وی افزود: این دادگاه هم همانند دادگاه اول علنی و حضور خبرنگاران آزاد است.

سراج در پاسخ به اینکه وکلای متهمان در نخستین جلسه دادگاه نسبت به عدم اشراف به پرونده اعتراض داشتند گفت: نه اینطور نبوده و به گفته خودشان چندین ساعت هم روی پرونده وقت گذاشتند و پرونده را حتما مطالعه کرده اند.

قاضی پرونده رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیاردی در پاسخ به اینکه آیا تمام 32 متهم در دادگاه بعدی حضور خواهند یافت گفت: تعداد متهمان پرونده حاضر در دادگاه بعدی کمتر است.