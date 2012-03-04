قطعه آخر بزرگراه قزوین، بوئین زهرا تا پایان امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در بازدید از طرح های راهسازی در حوزه شهرستان بوئین زهرا گفت: این پروژه به طول هشت کیلومتر و۸۰۰ متر هم اکنون آماده بهره برداری است و تا پایان امسال افتتاح می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با اشاره به اینکه یکی از اولویت های عمرانی در استان قزوین توسعه شاخص های جاده ای است افزود: با بهره برداری از قطعه آخر بزرگراه قزوین، بوئین زهرا طرح تبدیل این مسیر به بزرگراه به طول ۵۳ کیلومتر کامل می شود.
وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح شامل چهار خط عبوری، اعتباری افزون بر ۱۰۳ میلیارد ریال هزینه شده است.
محمد امین نصراللهی زاده مدیرکل راه و ترابری استان قزوین هم در این بازدید گفت: بزرگراه قزوین، بوئین زهرا از جمله محورهای مواصلاتی شریانی کشور است که در مسیر ارتباطی استان های شرق به غرب و شمال و شمالغرب به استانهای مرکزی و جنوبی کشور واقع شده است.
نصراللهی زاده، همچنین از افتتاح شش کیلومتر بزرگراه در مسیر جاده قزوین، همدان تا پایان امسال خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه حد فاصل تاکستان، خرمدشت اعتباری افزون بر۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین همچنین از پروژه میدان ورودی شهر بوئین زهرا و بزرگراه بوئین زهرا به ساوه بازدید و بر لزوم تسریع در اجرای این طرح ها تاکید کرد.
نصیرزاده رئیس حوزه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در استانهای زنجان و قزوین هم در این بازدید با ارائه گزارشی از مراحل اجرای میدان ورودی شهر بوئین زهرا به عنوان بزرگترین میدان استان قزوین گفت: این پروژه هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان امسال زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی میزان اعتبار اختصاص یافته برای اجرای میدان ورودی شهر بوئین زهرا را ۳۵ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: این میدان با قطر بزرگ ۴۲۵ متر و قطر کوچک ۳۲۵ متر بزرگترین میدان استان قزوین است که در محور مواصلاتی بزرگراه قزوین، بوئین زهرا، بوئین زهرا به اشتهارد و بوئین زهرا به ساوه قرار گرفته است.
به گفته نبی الله آذربایجانی رئیس اداره راه وترابری بوئین زهرا، این شهرستان با دارا بودن ۲۲۰ کیومتر راه شریانی و ۶۰۷ کیلومتر راه روستایی در کریدور شمال به جنوب و شمالغرب به مرکز کشور قرار دارد.
