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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

شمسی پور در گفتگو با مهر:

حضور گسترده جامعه ورزش چهارمحال و بختیاری در انتخابات ستودنی است

حضور گسترده جامعه ورزش چهارمحال و بختیاری در انتخابات ستودنی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری گفت: جامعه ورزش چهار محال و بختیاری با حضور گسترده خود باردیگر ولایتمداری و وفاداری خود به نظام را ثابت کردند و این حضور ستودنی است.

محمود شمسی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور فعال و گسترده ورزشکاران این استان پای صندوق های رای، اظهار داشت: حضور فعال و گسترده ورزشکاران و جامعه ورزشی این استان در روز انتخابات پای صندوقهای رای قابل تقدیر و ستایش است.

وی افزود: جامعه ورزشی بار دیگر در عرصه ای دیگر توانستند موجب سربلندی کشور و این استان شوند.

شمسی پور بیان داشت: جامعه ورزش استان چهار محال و بختیاری همواره ولایتمداری و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب را حفظ و ثابت کرده است وهمیشه در صحنه های مختلف حاضر بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری تاکید کرد: ورزشکاران با روحیه فعال و ورزشی خود از همان ابتدای آغاز شروع انتخابات پای صندوقهای رای حاضر شدند و با این حضور نشان دادندکه این کشور در تمام عرصه ها پیروز است.

کد مطلب 1550933

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