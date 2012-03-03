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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۰۵

واکنش مهمان‌پرست به هیگ؛

مقامات انگلیسی در برابر عظمت ملت ایران تعظیم کنند

مقامات انگلیسی در برابر عظمت ملت ایران تعظیم کنند

سخنگوی وزارت امورخارجه کشوران در واکنشی شدیداللحن به اظهارات وزیر امورخارجه انگلیس در خصوص برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مداخله جویانه خواندن این اظهارات به آنها توصیه کرد تا در برابر عظمت ملت ایران و حرکت مقتدرانه آنها در جهت دفاع از استقلال و منافع ملی خود سر تعظیم فرود آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه ویلیام هیگ وزیر امورخارجه انگلیس در خصوص برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: سخنان وزیر امورخارجه انگلیس یکبار دیگر مواضع مداخله جویانه و سرخوردگی دولتمردان این کشور از عدم تحقق خصومتها علیه جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

وی افزود: آقای ویلیام هیگ در سخنان خود تلاش کرد تا عظمت و شکوه حضور گسترده مردمی در انتخابات آزاد و عادلانه مجلس شورای اسلامی در ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
 
مهمان پرست ضمن مردود دانستن ادعاهای بی پایه و اساس وزیرامورخارجه انگلیس اظهار داشت: به مقامات انگلیسی توصیه می‌کنیم که از تکرار اشتباهات فاحش گذشته و نادیده گرفتن واقعیات و روند پویای مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده و به انتخاب ملت ایران احترام بگذارند و در برابر عظمت ملت ایران و حرکت مقتدرانه آنها در جهت دفاع از استقلال و منافع ملی خود سر تعظیم فرود آورند.
کد مطلب 1550937

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