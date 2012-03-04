نحوه رای دادن اعضای مجمع به رئیس و اعضای هیئت رئیسه/ دلیل انتخاب حسینی

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلیل انتخاب سید جلال حسینی به عنوان نماینده بازیکنان در فدراسیون فوتبال و همچنین نحوه رای دادن اعضای مجمع فدراسیون فوتبال در انتخابات ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال نماینده بازیکنان در انتخابات این فدراسیون باید حتما کاپیتان تیم ملی باشد بنابراین با توجه به غیبت جواد نکونام، علی کریمی و همچنین هادی عقیلی سید جلال حسینی را به عنوان چهارمین گزینه خود در این خصوص انتخاب کردیم.

وی با بیان اینکه اگر سید جلال حسینی نیز حضور نداشت پژمان نوری را به عنوان نماینده بازیکنان در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال معرفی می کردیم، اظهار داشت: مجمع 76 عضو دارد که باید 51 نفر از اعضای ان حضور داشته باشند تا جلسه رسمی تلقی شود .

نبی افزود: کاندیدای ریاست برای احراز این پست باید دو سوم از آرا را کسب کند و اگر در مرحله اول این اتفاق نیفتاد و بیش از دو کاندیدا حضور داشتند، کاندیدایی که کمترین رای را در دور اول کسب کرده باشد، در دور دوم نمی تواند حضور پیدا کند و کاندیداهای باقی مانده در سایر دوره های رای گیری باید اکثریت مطلق آرا را که 50+1 درصد اعضای حاضر است را کسب کنند.

وی در خصوص نحوه انتخاب نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه نیز خاطر نشان کرد: نواب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه باید رای اکثریت مطلق(50+1) درصد اعضای حاضر را کسب کنند به طوریکه نواب رئیس در دور اول رای گیری مشخص می شوند و سایر اعضای هیئت رئیسه که به دور دوم یا دورهای بعد راه پیدا می کنند باید اکثریت آرا را کسب کنند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص نحوه رای دادن اعضای مجمع به کاندیداها گفت: رای اعضای مجمع به صورت مخفی بوده و نحوه رای دادن اعضای مجمع به کاندیداها مانند روش رای گیری در انتخابات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا می باشد یعنی نام کاندیداها تایپ خواهد شد و اعضای مجمع باید در مقابل نام گزینه مورد نظر خود ضربدر بزنند.

وی در خاتمه تاکید کرد: آرای سفید و مخدوش باطله محسوب شده و در شمارش آرا به حساب نمی آیند.