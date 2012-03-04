نتیجه قطعی حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی گفت: با پایان یافتن شمارش 588 هزار و 432 رای ماخوذه از شعب حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو محمد حسین فرهنگی با 188 هزار و 642 رای ، مسعود پزشکیان با 159 هزار و 501 رای و علیرضا منادی با 154 هزار و 388 رای در دور اول سه کرسی از 6 کرسی این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص دادند.

وی اظهار داشت: بر اساس شمارش نهایی ستاد انتخابات، رضا رحمانی با 110 هزار و 857 رای، محمد اسماعیل سعیدی با 105 هزار و 760 رای، میرهادی قره سیدی با 81 هزار و 619 رای، علی آجودان زاده با 76 هزار و 607 رای ، رسول جلیل زاده با 75 هزار و 711 رای و عشرت شایق با 72 هزار و 39 رای ماخوذه به دور دوم انتخابات راه یافتند.