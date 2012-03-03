ریزش زمین در میدان منیریه تهران/ حادثه تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 22 امشب بخشی از میدان منیریه تهران به علت سستی زمین و عملیات عمرانی فروریخت. بلافاصله با اعلام موضوع به سازمان آتش نشانی تعدادی از ایستگاهها به محل مراجعه و علاوه بر مسدود کردن خیابان اقدام به انجام عملیات کردند.

به گفته یکی از آتش نشانان، خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت و ماموران هم اکنون مشغول ایمن سازی محیط و تحویل آن به ماموران شهرداری هستند.

یک افسر پلیس راهور نیز گفت: خوشبختانه این حادثه در ساعت پیک ترافیک رخ نداد و هم اکنون با حضور ماموران راهور ترافیک در اطراف محل ریزش و خیابان ولیعصر (عج) روان است.

به گزارش مهر، هنوز علت اصلی ریزش زمین مشخص نشده است.