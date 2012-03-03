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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۲۴

ریزش زمین در میدان منیریه تهران/ حادثه تلفات جانی نداشت

ریزش زمین در میدان منیریه تهران/ حادثه تلفات جانی نداشت

بخشی از میدان منیریه به علت سست بودن زمین ساعتی قبل فرو ریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 22 امشب بخشی از میدان منیریه تهران به علت سستی زمین و عملیات عمرانی فروریخت. بلافاصله با اعلام موضوع به سازمان آتش نشانی تعدادی از ایستگاهها به محل مراجعه و علاوه بر مسدود کردن خیابان اقدام به انجام عملیات کردند.

به گفته یکی از آتش نشانان، خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت و ماموران هم اکنون مشغول ایمن سازی محیط و تحویل آن به ماموران شهرداری هستند.

یک افسر پلیس راهور نیز گفت: خوشبختانه این حادثه در ساعت پیک ترافیک رخ نداد و هم اکنون با حضور ماموران راهور ترافیک در اطراف محل ریزش و خیابان ولیعصر (عج) روان است.

به گزارش مهر، هنوز علت اصلی ریزش زمین مشخص نشده است.

کد مطلب 1550942

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