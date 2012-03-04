مردم البرز 51 درصد در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند

ناصر رجبی ساعت23 و پس از اعلام نتایج رسمی پایان شمارش آرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کرج از 540 هزار و 796رای ماخوذه 485 هزار و 65 رای صحیح، و به این ترتیب عزیز اکبریان با 179 هزار و589 رای و محمدجواد کولیوند 165 هزار و 63 رای اکثریت آرا را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ از 146 هزار آرا ماخوذه 139 هزار رای صحیح بود و مفید کیایی نژاد توانست با بیشترین آرا وارد مجلس شود.

رجبی گفت: درصد مشارکت در استان البرز 51 درصد بوده است که به تفکیک این میزان 77 درصد مشارکت در شهرستان ساوجبلاغ و 46 و نیم درصد در کرج مردم مشارکت کرده اند.