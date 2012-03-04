محمد زارعپور در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تیم ملی تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی آسیا (ماکائو) به عنوان هشتم و پانزدهم مردان و زنان دست یافت و در بخش انفرادی و دوبل هم صاحب هیچ عنوانی نشد، اظهارداشت: با این حال از مجموعه عملکرد بازیکنان و چگونگی رقابتی که با حریفانشان داشتند، رضایت داریم.
وی با بیان اینکه ایران در بخش تیمی مردان شانس حضور در ردههای پنجم تا هشتم آسیا را داشت، یادآور شد: دیدار با هند یک بدشانسی بزرگ برای تیم ملی ایران بود چون باعث شد فرصت صعود به جمع هشت تیم برتر را از دست بدهیم. شاید اگر با هندیها روبرو نمیشدیم خیلی راحت میتوانستیم به جای تکرار عنوان نهمی دوره گذشته یکی از ردههای پنجم تا هشتم را به دست آوریم.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به اینکه طی ادوار گذشته رقابتهای قهرمانی آسیا نیز هند برنده دیدار با ایران بوده است، ادامه داد: البته در ماکائو رقابت دو تیم خیلی نزدیک دنبال شد و ملیپوشان ما با اختلاف کم نتیجه را واگذار کردند. مسئولان هند هم به این باور رسیدهاند که رقابت ایران و هند خیلی نزدیک به هم و تقریبا در یک سطح شده است.
زارعپور تصریح کرد: تنیس روی میز هند در بخش توسعهای و به خصوص در ردههای سنی نوجوانان و جوانان برنامهریزی منظم و اصولی داشته و به همین دلیل امروز جایگاه بالایی در آسیا دارد. ما هم باید در این راه گامهای محکمتری برداریم در این صورت میتوانیم به نتایج بهتری دست یابیم.
وی به دیدارهای انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا اشاره کرد و گفت: دراین بخش نیما خوب کار کرد. نوشاد پیشروی قابل قبولی داشت تا اینکه مغلوب یک بازیکن کرهای شد که رنکینگ بالاتری داشت. در هر صورت این نتایج تاثیری روی روند کاری ندارد چون باید آنقدر در عرصه بینالمللی شرکت کنیم تا از حضورمان نتیجه بگیریم.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز همچنین عملکرد تیم ملی بانوان را با توجه به اینکه اولین حضور خود را درمسابقات قهرمانی آسیا پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تجربه میکردند، رضایت بخش عنوان کرد و گفت: در این رقابتها هیچ انتظاری برای نتیجهگیری از آنها نداشتیم.
زارعپور تاکید کرد: تیم ملی تنیس روی میز ایران در هر دو بخش مردان و زنان در مسابقات قهرمانی جهان عملکرد بهتری نسبت به ماکائو خواهد داشت. به خصوص اینکه این دو تیم پیش از حضور در این رقابتها اردویی تمرینی در اتریش و مجارستان خواهند داشت.
وی همچنین در مورد انتخابات صورت گرفته در مجمع انتخاباتی و سالیانه فدراسیون تنیس روی میز آسیا توضیح داد و گفت: در این مجمع من به عنوان عضو کمیته رسانه و مهرداد بابادی وند به عنوان عضو کمیته مربیان و جوانان شد. خانم یوسفی هم برای عضویت در قوانین معرفی شده بود که موفق به کسب رای نشد چون وی تا پیش از این بیشتردر بخش جانبازان و معلولان فعالیت داشته است.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز با بیان اینکه هر کشور فقط مجاز به عضویت در سه کمیته آسیاست، تصریح کرد: سال 2013 علاوه بر انتخابات کمیتهها، انتخابات هیئت رئیسه آسیا هم برگزار میشود. در برنامه داریم که برای دوره آتی از حداکثر ظرفیتها استفاده کنیم و کرسیهای بینالمللی خود را افزایش دهیم.
محمد زارع پور در پایان گفت: سالها بود ایران عضویتی در کمیته رسانههای آسیا نداشت به همین دلیل به دنبال کسب کرسی در این کمیته بودیم. باید ارتباط و تعاملات رسانهای را تقویت کنیم و دیگر کشورها را از فعالیتهای صورت گرفته در تنیس روی میز کشورمان آگاه کنیم.
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