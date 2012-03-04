۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۷

هفته بیست و پنجم لیگ فوتسال/

ترابیان ناظر ویژه دیدار فرش آرای مشهد - گیتی پسند اصفهان

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به عنوان ناظر ویژه بر دیدار تیمهای فوتسال آرای مشهد و گیتی پسند اصفهان نظارت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اتفاقاتی که در دیدار تیم‌های فوتسال گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک رقم خورد، کمیته فوتسال بصورت ویژه دیدارهای پایانی این دو تیم مدعی را نظارت خواهد کرد.

براین اساس عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال صبح امروز یکشنبه به مشهد رفت تا دیدار تیم‌های فوتسال فرش آرای مشهد - گیتی پسند اصفهان در هفته بیست و پنجم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را نظارت کند.

در همین چارچوب امروز تیم فوتبال شهید منصوری قرچک در ورزشگاه شهدای هفتم تیر قرچک پذیرای صبای قم خواهد بود.

