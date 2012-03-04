عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع خبری از افزایش فشارها بر سوریه برای ارسال کمک های بشر دوستانه به حمص خبر دادند.

- "جماعت توحید" حمله اخیر در جنوب الجزایر را بر عهده گرفت.

- انتخابات مجلس مؤسسان مصر در 24 ماه جاری برگزار خواهد شد.

- مخالفان: دولت هنوز اجازه ورود کامیونها به برخی از نواحی را نداده است.

- عمر البشیر و وزیر دفاع سودان پس از صدور حکم دادگاه لاهه در زمینه بازداشتشان این حکم را با رقص به سخره گرفتند.

- الجزیره خبر داد:هواداران آیت الله خامنه ای در انتخابات پارلمانی پیروز شدند.

- چین ازانتصاب کوفی عنان به عنوان فرستاده سازمان ملل در امور سوریه استقبال کرد.

- جسد دو آمریکایی و فرانسوی در سوریه تحویل سفارتخانه های این کشور در دمشق شد.

- سی ان ان آغاز انتخابات در روسیه خبر داد و پیش بینی کرد که پوتین رئیس جمهوری این کشور شود.

- تعداد کشته های طوفان در آمریکا به 40 نفر رسید و دهها نفر ناپدید شدند.

- مشخص شدن هویت 5 سرباز آمریکایی که در قرآن سووزی مشارکت داشتند.

- کشته های در دو عملیات انتخاری در مناطق یمن البیضا و حضرالموت یمن افزایش یافتند.