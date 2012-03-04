جدیدترین آمار از 60 منتخب تهران در 2304 صندوق رای

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشورصبح امروز یکشنبه طی اطلاعیه‌ای تعداد آرای 60 نفر اول تهران که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند اعلام کرد.

براساس این گزارش تا کنون 2 هزار و 304 صورتجلسه شعب در تهران تایید شده و آرای 60 نفر اول از بین یک میلیون و 162 هزار و 331 آرای ماخوذه و یک میلیون و 57 هزار و 633 آرای صحیح به دست آمده است.

اسامی 60 نفر اول تهران تا صبح روز یکشنبه به این شرح است:

1- غلامعلی حداد عادل 551521 رای

2- سیدمحمد حسن ابوترابی فرد 339646 رای

3- سیدعلیرضا مرندی 336534 رای

4- مرتضی آقاتهرانی 331284 رای

5- سید مسعود میرکاظمی 277727 رای

6- بیژن نوباوه وطن 228775 رای

7- احمد توکلی 221459 رای

8- علی مطهری 210083 رای

9- روح‌الله حسینیان 205663 رای

10- علی اصغر زارعی 198928 رای

11- علیرضا زاکانی 192249 رای

12- حسین مظفر 191758 رای

13- زهره طبیب زاده نوری 189134 رای

14- غلامرضا مصباحی مقدم 187724 رای

15- محمد سلیمانی 185380 رای

16- سیدمهدی هاشمی 181412 رای

17- سید محمود نبویان 176463 رای

18- مهرداد بذرپاش 171110 رای

19- اسماعیل کوثری 169560 رای

20- حمید رسایی 169447 رای

21- مهدی کوچک‌زاده 166805رای

22- الیاس نادران 165748 رای

23- حسین فدایی آشتیانی 165667 رای

24- لاله افتخاری 165363 رای

25- مجتبی رحماندوست 163724 رای

26- محمدرضا باهنر 158611 رای

27- پرویز سروری 157099 رای

28- فاطمه رهبر 152786 رای

29- فاطمه آلیا 151979 رای

30- حسین نجابت 147972 رای

31- زهره الهیان 139745 رای

32- قاسم روانبخش 137629 رای

33- علیرضا محجوب 135385 رای

34- محسن کازرون 129530 رای

35- الهام امین زاده 127372 رای

36- محمدناصر سقای بی‌ریا 126877 رای

37- زهره سادات لاجوردی 124823 رای

38- اسماعیل کوثری (7217) 120962 رای

39- اسدالله بادامچیان 120906 رای

40- حسین طلا120531 رای

41- سهیلا جلودارزاده 117321 رای

42- حسن حمیدزاده 110946 رای

43- حسن غفوری فرد 110246 رای

44- محمدنبی رودکی 107741 رای

45- محمدنبی حبیبی 103421 رای

46- بتول نامجو 100020رای

47- محمد حسین استادآقا 99056 رای

48- فرهاد جوانمردی 90827 رای

49- علی‌اصغر خانی 86883 رای

50- محمدجمال خلیلیان اشکذری 84224 رای

51- محمداسماعیل کفایتی 81802 رای

52- علیرضا صفارزاده 81731 رای

53- جواد محمدی 78857 رای

54- ابراهیم انصاریان 76973 رای

55- حمیدرضا کاتوزیان 75913 رای

56- علی خطیبی شریفیه 74790 رای

57- حسین ابراهیمی 74489 رای

58- محمد مهدی باباپور گل‌افشانی 73317 رای

59- علیرضا دهقانی 71204 رای

60- محمود دهقانی محمودآبادی 70271 رای