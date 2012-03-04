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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۳

ستاد انتخابات کشور اعلام کرد:

جدیدترین آمار از 60 منتخب تهران در 2304 صندوق رای

جدیدترین آمار از 60 منتخب تهران در 2304 صندوق رای

ستاد انتخابات کشور در جدیدترین آمار اسامی 60 نفر کاندیدای اول تهران را که تا کنون موفق به کسب بیشترین آرا شدند اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشورصبح امروز یکشنبه  طی اطلاعیه‌ای تعداد آرای 60 نفر اول تهران که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند اعلام کرد.

براساس این گزارش تا کنون 2 هزار و 304 صورتجلسه شعب در تهران تایید شده و آرای 60 نفر اول از بین یک میلیون و 162 هزار و 331 آرای ماخوذه و یک میلیون و 57 هزار و 633 آرای صحیح به دست آمده است.

اسامی 60 نفر اول تهران تا صبح روز یکشنبه به این شرح است:

1- غلامعلی حداد عادل 551521 رای
2- سیدمحمد حسن ابوترابی فرد 339646 رای
3- سیدعلیرضا مرندی 336534 رای
4- مرتضی آقاتهرانی 331284 رای
5- سید مسعود میرکاظمی 277727 رای
6- بیژن نوباوه وطن 228775 رای
7- احمد توکلی 221459 رای
8- علی مطهری 210083 رای
9- روح‌الله حسینیان 205663 رای
10- علی اصغر زارعی 198928 رای
11- علیرضا زاکانی 192249 رای
12- حسین مظفر 191758 رای
13- زهره طبیب زاده نوری 189134 رای
14- غلامرضا مصباحی مقدم 187724 رای
15- محمد سلیمانی 185380 رای
16- سیدمهدی هاشمی 181412 رای
17- سید محمود نبویان 176463 رای
18- مهرداد بذرپاش 171110 رای
19- اسماعیل کوثری 169560 رای
20- حمید رسایی 169447 رای
21- مهدی کوچک‌زاده 166805رای
22- الیاس نادران 165748 رای
23- حسین فدایی آشتیانی 165667 رای
24- لاله افتخاری 165363 رای
25- مجتبی رحماندوست 163724 رای
26- محمدرضا باهنر 158611 رای
27- پرویز سروری 157099 رای
28- فاطمه رهبر 152786 رای
29- فاطمه آلیا 151979 رای
30- حسین نجابت 147972 رای
31- زهره الهیان 139745 رای
32- قاسم روانبخش 137629 رای
33- علیرضا محجوب 135385 رای
34- محسن کازرون 129530 رای
35- الهام امین زاده 127372 رای
36- محمدناصر سقای بی‌ریا 126877 رای
37- زهره سادات لاجوردی 124823 رای
38- اسماعیل کوثری (7217) 120962 رای
39- اسدالله بادامچیان 120906 رای
40- حسین طلا120531 رای
41- سهیلا جلودارزاده 117321 رای
42- حسن حمیدزاده 110946 رای
43- حسن غفوری فرد 110246 رای
44- محمدنبی رودکی 107741 رای
45- محمدنبی حبیبی 103421 رای
46- بتول نامجو 100020رای
47- محمد حسین استادآقا 99056 رای
48- فرهاد جوانمردی 90827 رای
49- علی‌اصغر خانی 86883 رای
50- محمدجمال خلیلیان اشکذری 84224 رای
51- محمداسماعیل کفایتی 81802 رای
52- علیرضا صفارزاده 81731 رای
53- جواد محمدی 78857 رای
54- ابراهیم انصاریان 76973 رای
55- حمیدرضا کاتوزیان 75913 رای
56- علی خطیبی شریفیه 74790 رای
57- حسین ابراهیمی 74489 رای
58- محمد مهدی باباپور گل‌افشانی 73317 رای
59- علیرضا دهقانی 71204 رای
60- محمود دهقانی محمودآبادی 70271 رای

کد مطلب 1550950

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