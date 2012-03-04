داروی ضد سرطان "پکلی تاکسل" تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داروی تزریقی پکلی تاکسل که برای درمان انواع سرطانهای تخمدان، پستان، ریه و پوست کاربرد دارد در حال حاضر در فهرست داروهای وارداتی وزارت بهداشت است که متاسفانه به دلیل هزینه بالای تهیه این دارو از سوی بیماران مبتلا، مشکلات عدیده‌ای متوجه خانواده‌های‌شان شده است. بر همین اساس با تولید انبوه پکلی تاکسل کاهش چشمگیر قیمت علاوه بر فراوانی در بازار مصرف و صادرات به کشورهای منطقه را شاهد خواهیم بود.

این دارو در 4 دوز، 30، 100، 150 و 300 میلی گرم تولید می‌شود دارای کیفیتی مشابه در نمونه خارجی خود می‌باشد که سالانه حدود 140میلیارد ریال صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.

بهره برداری از خط تولید انبوه این دارو، پس از تولید انبوه نانوداروی ضد سرطان دوکسوروبیسین لیپوزومال که در ماه گذشته به بهره برداری رسید از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که روز دوشنبه فردا در محل کارخانه انجام خواهد شد.