نشست مدیران صنعتی روز قبل از انتخابات فوتبال/ به فلانی رای بدهید!

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح فردا دوشنبه در محل سالن کمپ تیم های ملی در شرایطی برگزار خواهد شد که به اعتقاد اهالی فوتبال روز و شب آخر می تواند در رای اعضای مجمع تاثیرگذار باشد. در این انتخابات عزیز محمدی، علی کفاشیان و محمدحسین قریب برای نشستن روی کرسی ریاست رقابت خواهند کرد.

این سه کاندیدا طی روزهای گذشته برنامه هایشان را منتشر کرده اند تا اعضای مجمع پس از مطالعه آن تصمیم خود را برای رای دادن به گزینه مورد نظر اتخاذ کنند. اما بسیاری اعتقاد دارند نشست ها و لابی‌های پشت پرده بیشتر از هر برنامه ای در انتخاب رئیس آینده فدراسیون فوتبال تاثیرگذار است.

این در حالی است که بسیاری اعتقاد دارند گزینه‌ای که از سوی وزارت ورزش و جوانان معرفی شده است به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب خواهد شد اما محمد حسین قریب که گفته می شود گزینه این وزارتخانه است در مصاحبه هایش تاکید کرده که مورد حمایت وزارت ورزش نیست. با این حال منابع غیررسمی از حضور قریب در نشست هایی با مسئولان وزارت ورزش خبر داده اند که در این نشست ها وی به عنوان گزینه وزارت ورزش راهی انتخابات شده است.

اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد در فاصله یک روز مانده تا برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، عصر امروز یکشنبه مدیران باشگاه های صنعتی لیگ برتر از سوی یکی از مدیران باشگاه لیگ برتری به نشستی دعوت شده اند که هر چند این نشست ها به صورت ماهانه برگزار می شود اما این بار با موضوعی ویژه به نام انتخابات فدراسیون فوتبال در دستور کار قرار گرفته است.

البته در دعوتنامه ای که برای مدیران صنعتی ارسال شده عنوان برنامه را "بررسی نقش موثر باشگاه های صنعتی و معدنی کشور در ساختار فنی و اقتصادی فوتبال ایران در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال" اعلام کرده اند اما گفته می شود به صورت تلفنی موضوع این جلسه که هماهنگی برای رای دادن به یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال است و از او به عنوان گزینه غیررسمی وزارت ورزش و جوانان نام برده می شود صورت گرفته است.

به هر حال لابی کردن در آستانه انتخابات امری طبیعی است اما از آنجا که اهالی فوتبال تاکید دارند اعضای مجمع باید با استقلال رای خود را به کاندیدای مورد نظرشان بدهند برگزاری این نشست ها که از قبل اعلام شده باید به فلان گزینه رای بدهند متناقض با ماهیت استقلال مجمع است.