دلایل آمریکا برای عدم حمله به ایران/ روسیه کاملا از تهران حمایت می کند

"ریاض العیله" در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه اظهارداشت: واشنگتن علاوه بر اینکه خود در وارد حمله علیه ایران نمی شود از حمله تل آویو به ایران نیز جلوگیری به عمل می آورد.



وی تاکید کرد: آمریکا معتقد است که تحولات جهان عرب در راستای مصالح خود و رژیم صهیونیستی قرار دارد و به همین دلیل تمایلی برای حمله به ایران ندارد.



العیله افزود: از طرفی آمریکا در حال حاضر در صدد عقب نشینی کامل از عراق و افغانستان است و خواهان عملیات نظامی بیشتر در منطقه نیست چون جریان تحولات در خاورمیانه را به نفع خود می داند.



این تحلیلگر فلسطینی تاکید کرد: هر گونه تصمیم حمله به ایران به این معنی خواهد بود که اوباما برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نمی شود و دموکراتها بازنده انتخابات خواهند بود که این موضوع هم دلیل دیگری برای عدم مشارکت آمریکا در حمله به تاسیسات هسته ای ایران است.



وی درباره مواضع اخیر روسیه علیه موضوع حمله به ایران اظهار داشت: مسکو بخوبی می داند گزینه نظامی علیه تهران کل جهان را وارد جنگی خطرناک می کند. روسیه در کنار ایران است و به علت اینکه نمی خواهد هم پیمانان بیشتری را از دست دهد پیش بینی می کنیم موضعی قوی در حمایت از ایران داشته باشد.