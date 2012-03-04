امیرکاووس بالازاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف سه عنوان اثر پژوهشی تازه خبر داد و گفت: مجموعه مقالاتی را با عنوان «شیوه عیاری و هزار توی روایت» با همکاری حسین اسماعیلی استاد دانشگاه در استراسبورگ جمع‌آوری کرده‌ام که این اثر برای بررسی به منظور انتشار در اختیار فرهنگستان هنر قرار گرفته است.

وی افزود: این مقالات درباره قصه‌هایی در متون کهن فارسی نوشته و تدوین شده است و به وجوه دراماتیک و نیز داستانی این قصه‌ها توجه دارد.

به گفته بالازاده این اثر در دو بخش مقالات انگلیسی و فارسی گردآوری شده که تدوین مقالات فارسی بر عهده وی و مقالات انگلیسی نیز بر عهده اسماعیلی بوده است.

بالازاده در ادامه از جمع‌آوری مجموعه مقالاتی درباره تعزیه خبر داد و گفت: این کتاب مقالاتی دربار ساختار داستانی و هنری تغزیه‌ را شامل می‌شود که برای انتشار در اختیار فرهنگستان هنر قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه هنر همچنین اثری را با موضوع تصحیح یکی از متون کهن تدوین کرده که فرهنگستان هنر آن را منتشر می‌کند.