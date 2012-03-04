به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز یکشنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

خبر خوش برای کارکنان آموزش و پرورش

در "ویژه های خراسان" در خبری می خوانیم: در حالی که ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 انتقال و ماموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاه های اجرایی را بلامانع دانسته بود، وزارت آموزش و پروش در سال های اخیر با اعمال محدودیت هایی، انتقال کارکنان را صرفا تا سال بیست و هفتم خدمت امکان پذیر دانسته بود که این دستور با شکایت تعدادی از فرهنگیان به دستگاه قضایی، در هفته های اخیر لغو شد.

خروج نقره از کشور محدود شد

خراسان همچنین از محدود شدن خروج نقره از کشور خبر داده و نوشته پس از مصوباتی که دولت درباره تعیین سقف خروج طلا از کشور توسط مسافران تعیین کرده، اخیرا بخشنامه ای به مبادی خروج ممسافر از کشور ابلاغ شده که بر اساس آن، خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هدیه و سوغات از ایران، توسط هر مسافر حداکثر به میزان 3 کیلوگرم مجاز خواهد بود.

جوانترین نماینده بهارستان

روزنامه گسترش به نقل از مهر، در بخشی از آخرین خبرها از انتخابات مجلس به جوانترین نماینده راه یافته به مجلس نهم در حوزه انتخابیه بندرعباس اشاره کرده و آورده است: ابوالقاسم جراره به عنوان جوان ترین نماینده مجلس به بهارستان راه یافته است. ابوالقاسم جراره پس از یک رقابت سنگین با کاندیداهای قوی و سرسختی همچون محمد آشوری، سید مصطفی ذوالقدر، علی دیرباز، مهران شاهی، منصور آرامی و موسی مولاپرست با کسب بیش از 128 هزار رای به عنوان نمینده اول در حوزه انتخابیه بندرعباس به عنوان جوان ترین نماینده دوران مجلس راهی بهارستان شد. وی متولد 1360 است.

پراید چرا 10 میلیونی شد؟

روزنامه قدس در بخش "جهت اطلاع" به افزایش قیمت خودرو پراید در هفته گذشته اشاره کرده و نوشته هفته گذشته اتفاقی بی سابقه در بازار خودرو کشور رخ داد و طی آن، قیمت پراید هم دو رقمی شد، تا بازار عملا با خودروهای زیر 10 میلیون تومان خداحافظی کند. هر چند هنوز قیمت پراید در نمایندگی ها زیر 10 میلیون تومان است، اما از آنجا که سایپا درخواست افزایش قیمت برای این محصول دارد و چندی دیگر باید کیسه هوا (ایربگ) نیز بروی آن نصب شود، به احتمال فراوان این خودرو طی سال آینده در نمایندگی ها نیز افزایش قیمت خواهد داشت.

روزگار سیاه توپ دوزها

قدس همچنین نوشت: مدیر عامل اتحادیه تعاونی های تولید توپ دست دوز با اشاره به تعطیلی بیش از 30 شرکت و بیکاری 33 هزار شاغل فعال در این صنعت، گفت: بی توجهی برخی مسئولان سبب این معضل شده است.

خط و نشان زهرا اشراقی و حمایت ابطحی

جوان در ستون "برداشت" خود به واکنش زهرا اشراقی در خصوص شرکت خاتمی در انتخابات مجلس نهم اشاره کرده و آورده است: زهرا اشراقی همسر محمدرضا خاتمی ( که اتخابات را رسما تحریم کرده بود) در واکنش به حضور سید محمد خاتمی در انتخابات رفتار وی را بسیار سنگین توصیف کرد. زهرا اشراقی در صفحه فیس بوک خود در جواب اعتراض هایی که هواداران تندروی جریان اصلاحات به شرکت خاتمی در انتخابات داشتند، تنها به ذکر این جمله کوتاه بسنده کرد و نوشت: ضربه بسیار سنگین بود ولی منتظر زمان هستم. او تصریح کرد این صفحه آماده است برای جناب خاتمی ...

در عین حال محمد علی ابطحی در یادداشتی بر خلاف زهرا اشراقی از حضور خاتمی در انتخابات دفاع کرد و آن را نشانه عقلانیت سیاسی وی دانست. وی با بیان اینکه حضور خاتمی را پیش بینی می کرده نوشت: عدم شرکت آقای خاتمی در انتخابات مجلس را یک اشتباه استراتژیک سیاسی می پنداشتم. ابطحی نوشته است: من این تصمیم آقای خاتمی را یکی از سیاست ترین و قابل دفاع ترین تصیم هایی می دانم که بی انگیزه دنیایی صورت گرفته بود و در چارچوب مبانی اندیشه اش بود. وی تصریح کرده است: ایجاد باروهای قبلی که آقای خاتمی در انتخابات شرکت نمی کند اشتباه بود که اگر آقای خاتمی مشاورانی داشت که این توضیحات را از قبل انتخابات می دادند، یا از مواضع شتابزده جلوگیری می کردند، بار این شوک موجود را کم می کرد.

کاهش 13 درصدی آرای لاریجانی

شرق در ستون "مهم نیست" به نقل از جهان نوشت: علی لاریجانی از حوزه انتخابیه قم، مجوز ورود به مجلس نهم را کسب کرد اما میزان آرای وی به نسبت انتخابات هشتم کاهشی 13 درصدی را حکایت می کند.

اعتراض پروین احمدی نژاد به نتایج آرا

شرق همچنین به نقل از باشگاه خبرنگاران از اعتراض پروین احمدی نژاد به نتایج آرا در حوزه انتخابیه گرمسار خبر داده و نوشته است نامزد انتخابات حوزه انتخابیه گرمسار با اشاره به اینکه هنوز آرای قطعی این حوزه اعلام نشده است تاکید کرد: در روز و شب برگزاری انتخابات در حوزه گرمسار، تخلفات انتخاباتی از سوی برخی نامزدهای این حوزه مشاهده شد که این امر خلاف قانون بوده و بنده اعتراض خودم را نسبت به این موضوع تسلیم مسئولان برگزاری انتخابات خواهم کرد. پروین احمدی نژاد در عین حال افزود: نباید با زیر سئوال بردن سلامت برگزاری انتخابات آب به آسیاب دشمن ریخت اما همه باید درمقابل قانون فروتنی داشته و قانون را حکم اول و آخر بدانیم. وی با اشاره به اینکه در قانون راهکارهایی تعبیه شده تا حقی از هیچ نامزدی تضییع نشود افزود: بنده اعتراض کتبی خود را نسبت به بروز تخلفاتی که توسط بسیاری از مردم گرمسار رویت شده به فرمانداری ارائه خواهم کرد و منتظر پاسخ مسئولان ذی ربط در این رابطه خواهم ماند.

رد اتهامات استاد دانشگاه شریف

جام جم در ستون "سایه خبر" آورده است: استاد دانشگاه شریف که با اتهمامت دروغین در لس آنجلس بازداشت شد، اتهامات علیه خود را تکذیب و اعلام کرد: نگران خانواده اش است. به گزارش آسوشیتدپس مقامات آمریکایی درباره پرونده مجتبی عطاردی اظهار نظر علنی نکرده یا تایید نمی کنند که عطاردی به چه چیزی متهم شده است. عطاردی دست کم 2 بار در برابر دادگاهی در سانفرانسیسکو حاضر شده، اما هر دو جلسه پشت درهای بسته برگزار شده است. بر اساس این گزارش، ایران به صورت علنی بازداشت وی را محکوم کرده و آن را به کشتن دانشمندان هسته ای در ایران – که اسرائیل را در آن مقصر می داند – مرتبط دانسته است. عطاردی پس از ارسال قرار التزام 460 هزار دلاری آزاد و به او دستور داده شده است یک ردیاب را به خود وصل کند.

رادیو اسرائیل: سخنان هاشمی جنجالی ترین سخنان در جریان رای گیری بود

وطن امروز در ستون "سایه روشن" به اظهارات هاشمی رفسنجانی در جریان رای گیری مجلس نهم و تحلیل رسانه های بیگانه از این سخنان اشاره کرده و نوشته: جنجالی ترین سخنان را در جریان رای گیری، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد. در ادامه انعکاس سخنان دو پهلوی هاشمی رفسنجانی که پس از انداختن رای خود به صندوق بیان کرد، سایت رادیو اسرائیل نیز از این سخنان هاشمی به عنوان هشدار رفسنجانی نسبت به احتمال تقلی در انتخابات مجلس یاد کرد. رادیو اسرائیل نوشت: "جنجالی ترین سخنان را در جریان رای گیری روز جمعه 12 اسفند، رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد. وی در جریان انداختن برگه رای به صندوق گفت: امیدوارم نتیجه انتخابات همانی باشد که مردم می خواهند و همان رایی از صندوق بیرون بیرون بیاید که مردم در صندوق انداخته اند". این سایت در ادامه افزود: "ناظران گفتند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با این سخنان بار دیگر نسبت به احتملا تقلب در انتخابات هشدار داده است. او و همسرش، 2 سال و نیم پیش نیز در روز انتخابات ریاست جمهوری نسبت به احتمال تقلب به نفع محمود احمدی نژاد هشدار داده بودند". گفتنی است هامشی رفسنجانی هنگام انداختن رای خود به صندوق در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با گفتن این جمله که "ان شاءالله نتیجه انتخابات همان رایی باشد که مردم به صندوق می اندازند" بدون ارائه هیچ شاهد و قرینه ای علاوه بر زیر سئوال بردن سلامت انتخابات و مراجع قانونی برگزار کننده آن، توهین بزرگی را به مجموعه عظیم صدها هزار نفری دست اندرکار برگزاری انتخابات کرده و همانند انتخابات قبل زمینه را برای آشوب و زیر سئوال بدرن سلامت انتخابات توسط دشمنان نظام و مردم فراهم کرده است.

خنثی سازی دو بمب در تهران

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" از خنثی سازی دو بمب در تهران خبر داده و آورده است: خبرگزاری پانا به نقل از یک منبع آگاهی از خنثی سازی دو بمب در روز جمعه در تهران خبر داد. یک منبع آگاه در گفتگو با این خبرگزاری اظهار داشت: صبح روز جمعه بر اساس اخبار رسیده یک بمب در یکی از مساجد بین راهی تهران – قم کشف و بلافاصله خنثی شد. همچنین بمب دیگری در میدان نبوت تهران کشف شد. این بمب یک کیلویی که برای ساعت 5 صبح روز جمعه تنظیم شده بود توسط عوامل امنیتی در این میدان کشف و بلافاصله توسط اکیپ خنثی سازی بمب خنثی شد.

احتمال ضعیف طرح سئوال از رئیس جمهور در هفته جاری

ملت ما در ستون "غیر رسمی" با اشاره به موضوع طرح سئوال از احمدی نژاد در مجلس نوشت: عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم، احتمال طرح سئوال از رئیس جمهور در جلسات هفته جاری بهارستان را ضعیف دانست. چهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب و شاهین دژ و تکاب درخانه ملت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به برنامه از پیش اعلام شده مجلس در هفته جاری مبنی بر طرح سئوال از رئیس جمهور گفت: با توجه به حجم کاری مجلس در هفته جاری طرح سئوال از رئیس جمهور بعید به نظر می رسد وی افزود: در حال حاضر زمان دقیقی برای طرح سئوال از رئیس قوه مجریه تعیین نشده است.

سفر انتخاباتی مشایی به رامسر با هلیکوپتر

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" نوشت: رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، ساعت 9:30 صبح روز انتخابات وارد رامسر شد و با یکی از کاندیداهای شهرستان های رامسر تنکابن و عباس آباد دیدار کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور ساعت 4 بعد از ظهر به تهران بازگشت. گفته می شود سفر مشایی به رامسر با چرخبال صورت گرفته است.

تکذیب پیدا شدن پیکر شهید باکری

تهران امروز همچنین در خبری تحت این عنوان آورده است: سردار سید محمد باقر زاده رئیس بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس در گفتگو با فارس، با اشاره به شایعات منتشره در رابطه با پیدا شدن پیکر سردار شهید حمید باکری گفت: این شایعه 10 روز پیش توسط یک نفر در خوزستان به بنده گفته شد و همانجا آن را تکذیب کرده و گفتم که این خبر اشتباه است.