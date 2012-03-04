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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

مجتبی امانی:

ایران از هر طرحی درباره حل بحران سوریه استقبال می کند

ایران از هر طرحی درباره حل بحران سوریه استقبال می کند

رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره در پاسخ به سوالی درباره تلاشهای احتمالی مصر در زمینه حل بحران سوریه اظهار داشت: ما درباره طرح قاهره در سوریه چیزهایی شنیده ام و در صدد بررسی آن هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع مصر، "مجتبی امانی" شب گذشته در اظهاراتی از نقش آفرینی مصر در زمینه حل مسائل منطقه ای استقبال کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح مصر در قبال حل بحران در سوریه که اخیرا در رسانه ها مطرح شده اظهار داشت: ما در این باره مطالبی شنیده ایم و در صدد بررسی این طرح هستیم.

رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره تاکید کرد: ایران از هر گونه طرحی که به نفع ملت سوریه باشد با حفظ تمامی اصول موجود در منطقه استقبال می کند.

امانی با اشاره به موضع گیری غرب در قبال موفقیتهای هسته ای، اقتصادی، علمی و اجتماعی تاکید کرد: انتخابات پارلمانی در ایران در نهایت شفافیت، سلامت و بی طرفی برگزار شد و دلیل واضح آن نیز چرخش قدرت در ایران است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات اخیر آمریکا و رزیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: ما عادت کرده این که این اظهارات و تهدیدات روسای جمهور آمریکا را بشنویم. به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آنان دشمنی شدیدی با ما داشته اند و دلیل این اقدامات از سوی دولت آمریکا، فشارهای مداوم اسرائیل بر واشنگتن است.

کد مطلب 1550961

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